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Miền núi Đà Nẵng mưa lớn, ngập nửa nhà dân

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TRẦN THƯỜNG - TRƯỜNG TRUNG
TRẦN THƯỜNG - TRƯỜNG TRUNG
TRẦN THƯỜNG - TRƯỜNG TRUNG

Ngày 11-11, nhiều địa phương miền núi Đà Nẵng có mưa lớn gây sạt lở, ngập nhà dân, giao thông bị chia cắt. Một số thủy điện lớn ở thượng nguồn được bổ sung lượng nước lớn, trong khi có thủy điện vẫn chờ mưa.

Mưa lớn ngập nhà dân ở Đà Nẵng, thủy điện thoát cảnh đói nước - Ảnh 1.

Khu vực trung tâm xã Trà My, TP Đà Nẵng ngập nặng sáng 11-11 - Ảnh: UBND xã cung cấp

Sáng 11-11, ông Phùng Văn Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trà My (TP Đà Nẵng), cho biết trong 2 ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa lớn, kéo dài.

Miền núi Đà Nẵng sạt lở nhiều nơi

Đến sáng 11-11, nước lớn từ sông Trường tràn vào khiến một số nhà dân ven sông bị ngập nặng. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 20 nhà dân bị ngập, nhiều nhà ngập hơn 1m.

Mưa lớn ngập nhà dân ở - Ảnh 2.

Sạt lở đất tại một nhà dân ở khối phố Đồng Trầu, xã Trà My, TP Đà Nẵng - Ảnh: UBND xã cung cấp

Mưa lớn cũng gây sạt lở đất ở xã Trà My, một nhà dân ở khối phố Đồng Trầu (xã Trà My) bị đất đá từ trên quả đồi đổ xuống tràn vào nhà, gây hư hỏng tài sản.

Trong khi đó, các tuyến đường giao thông huyết mạch như quốc lộ 40B đi các xã của huyện Nam Trà My cũ, quốc lộ 24C đi tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, ngập nặng không thể lưu thông.

Mưa lớn ngập nhà dân ở - Ảnh 3.

Quốc lộ 24C hướng qua tỉnh Quảng Ngãi bị chia cắt - Ảnh: UBND xã cung cấp

Tại xã Trà Leng, Trà Tân, Trà Giáp mưa lớn liên tục trút xuống, nhất là từ chiều tối qua đến sáng 11-11, khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, giao thông bị chia cắt.

Mưa lớn ngập nhà dân ở - Ảnh 4.

Nhiều tuyến giao thông trên địa bàn Trà Leng bị sạt lở - Ảnh: UBND xã cung cấp

Nhiều thủy điện vẫn... ngóng mưa

Sau thời gian mực nước các hồ thủy điện ở thượng nguồn Đà Nẵng xuống thấp do ít mưa, trong đợt mưa vừa qua, một số thủy điện lớn đã thoát khỏi tình trạng "đói" nước, trong khi một số thủy điện lớn lưu lượng nước về hồ không quá nhiều.

Mưa lớn ngập nhà dân ở - Ảnh 5.

Sông Tum đoạn qua địa phận xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng ngập nặng - Ảnh: UBND xã cung cấp

Theo số liệu cập nhật lúc 7h sáng 11-11, lưu lượng nước về hồ Đăk Mi 4 đạt hơn 1.948m³/s, mực nước hồ ở mức 256,17m; tăng khoảng 12m so với một ngày trước đó. Công ty CP Thủy điện Đăk Mi đã phát thông báo về việc vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4A, bắt đầu từ 10h ngày 11-11.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Đăk Mi, cho biết lưu lượng vận hành dự kiến từ 50 - 2.500m³/s, tùy thuộc lưu lượng nước về hồ và mực nước hồ.

Mưa lớn ngập nhà dân ở - Ảnh 6.

Đường dược liệu qua xã Trà Giáp bị ngập nặng - Ảnh: UBND xã cung cấp

Mưa lớn ngập nhà dân ở - Ảnh 7.

Chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo, cử người canh gác không cho người dân đi lại nguy hiểm - Ảnh: UBND xã cung cấp

Tương tự, lượng nước về hồ Sông Tranh 2 cũng tăng theo từng giờ trong ngày 11-11. Trong sáng 11-11, lưu lượng nước về hồ tăng mạnh từ 1.556,59m³/s lúc 1h lên 4.395,44m³/s vào lúc 7h. So với ngày 10-11, mực nước tại hồ Sông Tranh đã tăng thêm 13m.

Trong khi đó, lưu vực thủy điện A Vương và Sông Bung 4 nằm ở phía huyện Nam Giang, Đông Giang cũ, có mưa nhỏ hơn.

Đại diện Công ty cổ phần Thủy điện A Vương cho biết trong ba ngày qua, lượng mưa cả đợt mới đạt hơn 100mm. Mực nước hồ hiện thấp hơn 10m so với mực nước đón lũ, hồ chứa còn trống 168 triệu m³.

Mưa lớn ngập nhà dân ở - Ảnh 8.Loạt thủy điện ở Đà Nẵng cạn khô giữa mùa mưa lũ

Lượng mưa thiếu hụt khiến các hồ thủy điện gặp khó trong việc duy trì mực nước, ảnh hưởng đến hoạt động phát điện, vừa đặt ra áp lực tích nước phục vụ sản xuất trong mùa khô năm 2027.

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    Chủ đề: sạt lở Đà Nẵng mưa lớn lũ lụt Đà Nẵng thủy điện Đà nẵng

    Dòng sự kiện: Mưa lũ miền Trung

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