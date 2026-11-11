Nha Trang, Phan Rang đang mưa lớn, nhiều hồ chứa đồng loạt xả nước điều tiết

Mưa lớn kèm gió mạnh tại khu vực trung tâm Nha Trang vào sáng 11-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Sáng 11-11, khu vực trung tâm Nha Trang và các vùng lân cận như Cam Lâm, Diên Khánh, Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa)... có mưa lớn, gió mạnh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, ngày và đêm 11-11, tỉnh này có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi cao hơn 150mm.

Trong đó, khu vực Đại Lãnh, Vạn Ninh, Nha Trang, Đông Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Bác Ái, Ninh Sơn lượng mưa cao nhất khoảng 150mm.

Khu vực Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Thuận Bắc, Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam, Phan Rang có lượng mưa cao nhất từ 90 đến 120mm.

Trong 24 giờ, mực nước trên các sông tỉnh Khánh Hòa ít biến đổi đến dao động nhỏ; tại Dục Mỹ ở mức báo động I; riêng tại Ninh Hòa có lũ nhỏ; riêng tại Đồng Trăng có lũ nhỏ; riêng tại Phan Rang chịu ảnh hưởng thủy triều.

Mực nước triều cao nhất đạt 0,32 - 0,38m, xuất hiện lúc 20h đến 21h ngày 11-11; thấp nhất đạt - 0,22m đến -0,16m, xuất hiện lúc 3h đến 4h ngày 11-11.

Trước đó, trong tối 10-11, mực nước trên sông Cái dâng cao, áp sát bề mặt cầu Phú Kiểng. Sáng nay nước đã bắt đầu rút dần.

Khu vực cầu gỗ Phú Kiểng (phường Tây Nha Trang) được phong tỏa trong đêm 10-11 - Ảnh: THANH MINH

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thái Hùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa - cho biết vào lúc 7h sáng nay, đơn vị này tiến hành điều tiết nước ở hồ Suối Dầu và hồ Đắc Lộc, hồ Cây Sung với lưu lượng nhỏ nhất là 5m³/s, lớn nhất ở mức 60m³/s.

Dự báo trong quá trình điều tiết nước, kết hợp với lượng mưa ngoài lưu vực hồ và triều cường có khả năng làm dâng mực nước gây ngập lụt cục bộ một số khu vực, như ven sông Suối Dầu ở xã Suối Dầu, xã Cam Lâm, xã Suối Hiệp, xã Diên Lạc, xã Diên Khánh, và các khu vực ven sông Cái Nha Trang thuộc phường Tây Nha Trang và phường Bắc Nha Trang.

Ông Nguyễn Đình Anh Minh - Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang - cho biết toàn bộ lực lượng phòng thủ dân sự trên địa bàn phường đã ứng trực tại các vị trí xung yếu vào đêm qua.

Theo ông Minh, hiện tất cả vị trí có nguy cơ ngập lụt trên địa bàn đã có mặt lực lượng chức năng phường, các phương tiện cứu hộ đã sẵn sàng.

Trong khi đó, mưa lớn cũng xảy ra tại các tuyến đèo Khánh Lê, Khánh Sơn, Sông Pha... hiện lực lượng chức năng của Sở Xây dựng Khánh Hòa đã bố trí nhân lực, phương tiện phòng xảy ra sạt lở, sự cố.