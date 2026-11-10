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Biết tin ngày mai nhiều hồ xả nước, đêm nay dân Nha Trang mang xe hơi lên cầu tránh lũ

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Ngày mai nhiều hồ chứa xả nước điều tiết, đêm nay nhiều người dân ở Nha Trang đã khẩn trương đưa xe hơi lên cầu vượt để tránh lũ.

Biết tin ngày mai nhiều hồ xả nước, đêm nay dân Nha Trang mang xe hơi lên cầu tránh lũ - Ảnh 1.

Nhiều xe hơi đậu trên cầu vượt Đường Sắt để tránh lũ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tối 10-11, trước thông tin nhiều hồ chứa điều tiết nước về hạ du vào sáng mai, người dân Nha Trang lo ngại các khu vực trũng thấp sẽ bị ngập lụt nên đưa xe hơi lên cầu vượt để tránh ngập.

Bởi trước đó, trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2025, hàng trăm xe hơi của người dân ở khu vực phường Tây Nha Trang ngập sâu trong nước lũ, nhiều chiếc gần như ngập hoàn toàn, hư hỏng nặng.

Khoảng 21h tối 10-11, người dân vẫn tiếp tục đưa xe đến khu vực cầu vượt Đường Sắt, trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Tây Nha Trang) để tránh lũ, xe đậu nối dài hàng trăm mét dọc hai bên đường.

Cách đó không xa, người dân cũng đưa xe hơi đến đường Tố Hữu (phường Nam Nha Trang) đậu ken đặc hai bên đường để tránh lũ.

Anh Trần Hữu Tiến (38 tuổi, nhà ở khu Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang) cho biết cả gia đình anh rút kinh nghiệm năm ngoái nên năm nay không dám chủ quan, trong tối nay anh mang 2 chiếc xe hơi của gia đình lên cầu vượt Đường Sắt tránh lũ.

"Nhớ lại cảnh xe bị ngập năm ngoái tôi quá sợ nên năm nay phải đưa xe đi từ sớm để không bị động" - anh Tiến nói.

"Nghĩ lại năm ngoái nhìn tài sản của mình chìm trong biển nước mà xót xa không biết làm gì, năm nay tôi quyết định đưa xe lên cầu vượt từ sớm để tránh lũ" - chị Lê Hoài Trang (36 tuổi, trú phường Tây Nha Trang nói.

Biết tin ngày mai nhiều hồ xả nước, đêm nay dân Nha Trang mang xe hơi lên cầu tránh lũ - Ảnh 2.

Xe hơi nối đuôi nhau đậu trên cầu vượt Đường Sắt - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chiều cùng ngày, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa phát thông báo sẽ vận hành điều tiết hồ Suối Dầu và hồ Đắc Lộc từ 7h ngày 11-11.

Theo đó, tại công trình hồ Suối Dầu, thời gian điều tiết sẽ bắt đầu từ 7h ngày 11 đến 9h ngày 16-11.

Đơn vị trên dự kiến vận hành điều tiết để duy trì mực nước hồ Suối Dầu từ 7h ngày 11-11, với lưu lượng nhỏ nhất là 5m³/s, lớn nhất ở mức 60m³/s.

Tại hồ Đắc Lộc, cũng tiến hành điều tiết bắt đầu từ 7h ngày 11 đến 9h ngày 16-11. Hồ này sẽ điều tiết ở mức nhỏ nhất 3m³/s, lớn nhất ở mức 15 m³/s.

Tương tự, từ 7h ngày 11-11, sẽ xả điều tiết nước hồ Cây Sung, với lưu lượng nhỏ nhất 1m³/s, lớn nhất 10m³/s. Việc điều tiết sẽ kéo dài đến 9h ngày 16-11.

Dự báo trong quá trình điều tiết nước, kết hợp với lượng mưa ngoài lưu vực hồ và triều cường có khả năng làm dâng mực nước gây ngập lụt cục bộ một số khu vực, như ven sông Suối Dầu ở xã Suối Dầu, xã Cam Lâm, xã Suối Hiệp, xã Diên Lạc, xã Diên Khánh, và các khu vực ven sông Cái Nha Trang thuộc phường Tây Nha Trang và phường Bắc Nha Trang.

Biết tin ngày mai nhiều hồ xả nước, đêm nay dân Nha Trang mang xe hơi lên cầu tránh lũ - Ảnh 3.

Xe nối đuôi nhau trên cầu vượt để tránh lũ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Biết tin ngày mai nhiều hồ xả nước, đêm nay dân Nha Trang mang xe hơi lên cầu tránh lũ - Ảnh 4.

Xe hơi đậu kín trên đường Tố Hữu để tránh lũ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Biết tin ngày mai nhiều hồ xả nước, đêm nay dân Nha Trang mang xe hơi lên cầu tránh lũ - Ảnh 6.Người dân Khánh Hòa làm gác tránh lũ, không rộng nhưng là nơi tránh trú an toàn

Trước mùa mưa lũ 2026, người dân tại các vùng thường xảy ra ngập lụt nặng nề ở Khánh Hòa đã chủ động xây dựng gác tránh lũ, tích trữ nhu yếu phẩm.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: xả lũ Nha Trang Khánh Hòa sơ tán dân ngập lũ Mưa lớn

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