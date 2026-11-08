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Mưa lớn cận kề, các tuyến đèo ở Khánh Hòa hiện nay ra sao?

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Hiện nay đa số các tuyến đèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nối các tỉnh lân cận cơ bản ổn định, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.

Mưa lũ cận kề, các tuyến đèo ở hiện nay ra sao? - Ảnh 1.

Đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) dừng xe từng đợt 30 phút để xử lý sạt lở - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 8-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa cho biết hiện nay giao thông trên các tuyến đèo Khánh Lê; Khánh Sơn; Ngoạn Mục; Phượng Hoàng (tỉnh Khánh Hòa) cơ bản ổn định.

Trong đó, tại tuyến đèo Ngoạn Mục (thuộc quốc lộ 27, đoạn nối Khánh Hòa và Lâm Đồng) hiện nay, khu vực sạt lở tại km218+730 (đoạn qua xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa) đã khắc phục hoàn tất, các đơn vị thi công đang gia cố một số hạng mục còn lại trên toàn tuyến.

Tại đèo Phượng Hoàng (nối Đắk Lắk và Khánh Hòa), các đơn vị thi công của 2 tỉnh này đã rà soát các vị trí xung yếu, đặc biệt tại km35+500 trên quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Trang, tỉnh Đắk Lắk) đã gia cố, xử lý tình trạng đất và bùn từ đồi tràn xuống mặt đường theo dòng nước mưa.

Hiện giao thông qua khu vực này ổn định.

Căng thẳng nhất vẫn là hai tuyến đèo Khánh Lê và Khánh Sơn khi hai tuyến đèo này có địa chất tương đối phức tạp.

Tại đèo Khánh Lê (trên tuyến quốc lộ 27C, qua xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) hiện đơn vị thi công đang triển khai khắc phục, sửa chữa các vị trí hư hỏng trên tại 9 vị trí.

Mưa lũ cận kề, các tuyến đèo ở hiện nay ra sao? - Ảnh 2.

Người dân lưu thông qua đèo Khánh Lê - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trong đó, tại hai vị trí sạt lở mái taluy dương ở lý trình Km44+500 và Km44+920, giải pháp thiết kế là gia cố mái taluy bằng hệ lưới thép sức kháng cao, kết hợp hàng rào chống đá lở, đá rơi.

Quá trình thi công, đất, đá và các vật liệu rời trên mái taluy có nguy cơ rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông, nên lực lượng chức năng đã đóng đường cục bộ vào một số thời điểm trong ngày để bảo đảm an toàn giao thông.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Xây dựng Khánh Hòa yêu cầu nhà thầu thi công chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, bảo đảm thời gian tạm dừng giao thông theo kế hoạch.

Đồng thời, phải bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, thiết bị cảnh báo và nhân lực điều tiết, hướng dẫn giao thông tại hai đầu khu vực tạm dừng và các vị trí cần thiết.

Tương tự, đèo Khánh Sơn (nằm trên tỉnh lộ 9, thuộc địa phận 2 xã Cam An và Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) là cung đường có nhiều khúc cua gấp và thường xuyên bị sạt lở vào mùa mưa bão, hiện đang được khẩn trương gia cố các vị trí có nguy cơ sạt lở.

Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa cho hay trong thời gian mưa, lũ sắp đến lực lượng chức năng sẽ được bố trí, túc trực trên hai tuyến đèo Khánh Lê và Khánh Sơn, đồng thời linh động trong việc cấm xe qua lại trong trường hợp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn.

Mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong 5 ngày tới

Theo tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 5 ngày tới, trên địa bàn tỉnh này dự kiến xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, mưa tập trung trong 3 ngày từ 9 đến 11-11.

Theo đó, từ đêm 8-11 đến ngày 9-11, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Từ đêm 9-11 đến đêm 11-11, có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Ngày 12-11, có mưa, mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Mưa lớn cận kề, các tuyến đèo ở Khánh Hòa hiện nay ra sao? - Ảnh 4.Sao đặt biển cấm ở giữa đỉnh đèo Khánh Lê mà không đặt dưới chân đèo?

Trước các ý kiến của bạn đọc, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết đang nghiên cứu lắp bảng hướng dẫn lộ trình, thông báo từ xa việc cấm đường dưới chân đèo Khánh Lê.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: đèo Khánh Sơn Khánh Hòa sạt lở đèo Khánh Lê Khánh Hòa mưa lớn

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