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Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây sạt lở nghiêm trọng ở Quảng Trị, khắc phục trong đêm để tạm thông xe

tác giả
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO

Lực lượng chức năng đã giải phóng mặt đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua xã Trường Sơn (Quảng Trị) sau vụ sạt lở, xe cộ có thể tạm lưu thông một làn.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây sạt lở nghiêm trọng ở Quảng Trị, khắc phục trong đêm để tạm thông xe - Ảnh 2.

Khối lượng đất đá lớn sạt xuống đường Hồ Chí Minh nhánh tây - Ảnh Công an xã Trường Sơn

Sáng 11-11, Công an xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) cho biết đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn km89+600 đến km89+680, xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Vị trí sạt lở nằm trên tuyến đường vào trung tâm xã Trường Sơn, theo hướng Bắc - Nam. 

Đất đá đổ xuống khiến phương tiện giao thông không thể qua lại khu vực này.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, tạm thời cấm người và xe cộ qua lại để bảo đảm an toàn.

Hạt Quản lý đường bộ Rìn Rìn đang triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời. 

Đến sáng 11-11, đơn vị đã giải phóng mặt đường để xe lưu thông một làn.

Công an xã Trường Sơn khuyến cáo người dân và các phương tiện chấp hành biển cảnh báo, không tự ý vào khu vực sạt lở để tránh nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

Những ngày qua, tỉnh Quảng Trị có mưa lớn kéo dài. Tổng lượng mưa ở phía bắc tỉnh phổ biến 20 - 150mm, có nơi cao hơn như Trường Sơn 178,4mm. Phía nam tỉnh phổ biến 100 - 300mm, cao hơn ở Tà Rụt 322,8mm và Hướng Sơn 361mm.

Mưa lớn khiến nước dâng cao, chia cắt giao thông tại các ngầm tràn khu vực miền núi, đồng thời gây ngập ở các vùng trũng thấp và khu đô thị.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây sạt lở nghiêm trọng ở Quảng Trị, khắc phục trong đêm để tạm thông xe - Ảnh 3.Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn vụ sạt lở bờ sông Trà Khúc

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị kiểm tra thực tế tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc, xử lý và báo cáo trước ngày 30-10.

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    Chủ đề: mưa lũ Công an xã Trường Sơn sạt lở đường Hồ Chí Minh

    Dòng sự kiện: Sạt lở

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