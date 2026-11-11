Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây sạt lở nghiêm trọng ở Quảng Trị, khắc phục trong đêm để tạm thông xe

Khối lượng đất đá lớn sạt xuống đường Hồ Chí Minh nhánh tây - Ảnh Công an xã Trường Sơn

Sáng 11-11, Công an xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) cho biết đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn km89+600 đến km89+680, xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Vị trí sạt lở nằm trên tuyến đường vào trung tâm xã Trường Sơn, theo hướng Bắc - Nam.

Đất đá đổ xuống khiến phương tiện giao thông không thể qua lại khu vực này.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, tạm thời cấm người và xe cộ qua lại để bảo đảm an toàn.

Hạt Quản lý đường bộ Rìn Rìn đang triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời.

Đến sáng 11-11, đơn vị đã giải phóng mặt đường để xe lưu thông một làn.

Công an xã Trường Sơn khuyến cáo người dân và các phương tiện chấp hành biển cảnh báo, không tự ý vào khu vực sạt lở để tránh nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

Những ngày qua, tỉnh Quảng Trị có mưa lớn kéo dài. Tổng lượng mưa ở phía bắc tỉnh phổ biến 20 - 150mm, có nơi cao hơn như Trường Sơn 178,4mm. Phía nam tỉnh phổ biến 100 - 300mm, cao hơn ở Tà Rụt 322,8mm và Hướng Sơn 361mm.

Mưa lớn khiến nước dâng cao, chia cắt giao thông tại các ngầm tràn khu vực miền núi, đồng thời gây ngập ở các vùng trũng thấp và khu đô thị.