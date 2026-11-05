Hơn 100 tỉ đồng khắc phục sạt lở đường Hồ Chí Minh qua Gia Nghĩa

Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông đã triển khai dự án sửa chữa, khắc phục sạt lở đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ngày 5-11, ông Nguyễn Văn Quý - Phó giám đốc Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông - cho biết đã triển khai dự án sửa chữa, khắc phục sự cố đường Hồ Chí Minh tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Dự án sửa chữa, khắc phục sự cố sạt lở đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ) tại Km1900+350 đến Km1900+650, đoạn qua phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng với kinh phí khoảng 109 tỉ đồng.

Chủ đầu tư sẽ khắc phục điểm hư hỏng, sụt lún trên mặt đường, đồng thời làm lại tường chắn cùng hệ thống thoát nước. Dự kiến đến tháng 4-2027, chủ đầu tư sẽ hoàn thành sửa chữa công trình này.

Như Tuổi Trẻ thông tin, vụ sạt lở trên xảy ra từ tháng 8-2023. Vụ sạt lở không chỉ gây hư hỏng kết cấu mặt đường mà còn ảnh hưởng đến nền nhà của nhiều hộ dân sinh sống phía dưới. Lúc này, chính quyền địa phương phải sơ tán khẩn 16 hộ dân sinh sống dưới vùng sạt lở. TIN LIÊN QUAN Sạt lở mái ta luy quốc lộ 14, đất đá rơi xuống đường Xe chạy trên đường Hồ Chí Minh hướng từ TP.HCM đến Đắk Lắk khi qua khỏi vòng xoay phường Bắc Gia Nghĩa phải rẽ trái chạy vào phần đường ngược lại để tránh điểm sạt lở, còn hướng ngược lại phải nhập lại thành một làn. Trao đổi với Tuổi Trẻ, Chủ tịch UBND phường Bắc Gia Nghĩa Trịnh Anh cho biết địa phương vui mừng khi chủ đầu tư đã triển khai dự án sửa chữa đoạn đường trên. Vì trước đó UBND TP Gia Nghĩa cũ và bây giờ là phường Bắc Gia Nghĩa phải nhiều lần sơ tán người dân để đảm bảo an toàn, nhất là mùa mưa bão.