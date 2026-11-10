Sạt lở trên quốc lộ 12C, nhiều đường, cầu dân sinh bị ngập do mưa lớn

Sạt lở trên quốc lộ 12C xảy ra vào chiều 9-11 - Ảnh: K.T.

Sáng 10-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) - cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn diễn ra hai ngày qua nên một số tuyến đường, cầu dân sinh trên địa bàn xảy ra tình trạng sạt lở, ngập cục bộ.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 9-11, tại tuyến quốc lộ 12C (tuyến đường Việt - Lào) đoạn qua thôn Sơn Trung, xã Kỳ Thượng đã xảy ra vụ sạt lở mái ta luy dương khiến hàng trăm khối đất đá đổ xuống chắn ngang đường, gây chia cắt cục bộ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Kỳ Thượng phối hợp với ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cắm biển báo, lập rào chắn cấm người lưu thông để tránh nguy hiểm cho người và phương tiện.

Đồng thời huy động nhân lực, máy móc đến hiện trường dọn dẹp khối lượng đất đá bị sạt lở. Đến tối cùng ngày, quốc lộ 12C đã được thông tuyến.

Cầu dân sinh trên địa bàn xã Kỳ Thượng bị ngập do mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về - Ảnh: K.T.

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh cũng gây ngập lụt cục bộ tại một số tuyến đường, cầu và khu vực thấp trũng trên địa bàn xã Kỳ Thượng.

Trong đó, cầu Mỹ Thuận (thuộc thôn Mỹ Lợi) bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông, khiến người dân hai bên cầu không thể lưu thông.

Trước tình hình đó, UBND xã Kỳ Thượng đã khẩn trương thông báo đến người dân, đồng thời huy động lực lượng chức năng tổ chức cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và bố trí người trực gác tại khu vực ngập lụt, không để người và phương tiện qua lại.

Cũng theo ông Cường, hiện nay trên địa bàn vẫn đang có mưa lớn, vì vậy chính quyền địa phương tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để thông báo, vận động người dân di dời, sơ tán đến nơi an toàn khi cần thiết để đảm bảo an toàn.