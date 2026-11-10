Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Nhiều cây xanh ngã đổ ở Đà Nẵng sau mưa lớn

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm đến rạng sáng 10-11, nhiều cây xanh tại Đà Nẵng bị bật gốc, gãy cành, ngã đổ ra đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nhiều cây xanh ngã đổ ở Đà Nẵng sau mưa lớn - Ảnh 1.

Cây ngã trúng xe ô tô đang đậu ở phường Hải Châu, Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Rạng sáng 10-11, tại Đà Nẵng có mưa lớn. Mưa to kèm gió lớn kéo dài đến khi trời hửng sáng khiến nhiều cây xanh bị ngã đổ.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Phước Lan, Nguyễn Thiện Thuật, Thanh Tịnh, Bạch Đằng nối dài..., cây xanh bị bật gốc, trơ cả bộ rễ.

Đặc biệt, tại các tuyến đường ven sông Hàn, cây bật gốc, trơ cả rễ lên mặt đất, nhiều thân cây gãy ngang, cành lá nằm ngổn ngang trên vỉa hè và lòng đường.

Một số cây ngã đổ chắn ngang lối đi khiến người đi đường phải tìm cách né tránh. Cành cây, lá cây sau mưa phủ kín một số đoạn vỉa hè, tạo cảnh ngổn ngang trên các tuyến phố.

Nhiều cây xanh ngã đổ ở Đà Nẵng sau mưa lớn - Ảnh 3.

Loạt cây xanh ven sông Hàn bị ngã vào rạng sáng nay do gió lớn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ông Phạm Tính, người dân phường Hải Châu, cho biết mưa lớn tập trung vào khoảng rạng sáng, có thời điểm mưa rất nặng hạt, kèm gió mạnh. Đến khi trời sáng, ông ra đường thì thấy nhiều cây xanh đã ngã đổ, cành lá nằm ngổn ngang trên vỉa hè, lòng đường. 

"Sáng ra nhìn nhiều cây lớn bật cả gốc, rễ trồi lên mặt đất mới thấy sức gió và mưa đêm qua mạnh đến mức nào. Cũng may mưa gió xảy ra vào rạng sáng nên không ảnh hưởng tới người đi đường", ông Tính nói.

Đại diện Công ty Công viên - Cây Xanh Đà Nẵng cho biết cây xanh ngã đổ chủ yếu xảy ra vào rạng sáng 10-11 nên các đơn vị đang tiến hành thống kê, xử lý. Theo đó, cây ngã đổ tại các tuyến đường lớn sẽ được xử lý trước để đảm bảo giao thông.

Nhiều cây xanh ngã đổ ở Đà Nẵng sau mưa lớn - Ảnh 4.

Công nhân Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng có mặt xử lý cây xanh ngã đổ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhiều cây xanh ngã đổ ở Đà Nẵng sau mưa lớn - Ảnh 5.

Người dân xử lý cây ngã đổ chắn ngang đường - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhiều cây xanh ngã đổ ở Đà Nẵng sau mưa lớn - Ảnh 6.

Nhiều cây xanh có tán rộng không chịu được sức gió và mưa to đêm qua - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhiều cây xanh ngã đổ ở Đà Nẵng sau mưa lớn - Ảnh 7.

Nhiều cây xanh bị bật gốc sau trận mưa to rạng sáng nay tại miền Trung - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhiều cây xanh ngã đổ ở Đà Nẵng sau mưa lớn - Ảnh 8.

Dù bạt tại phố đi bộ Bạch Đằng bị gió thổi bay - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhiều cây xanh ngã đổ ở Đà Nẵng sau mưa lớn - Ảnh 9.

Một cây xanh bật gốc rạng sáng 10-11 tại phường Hòa Khánh - Ảnh: N.LÂM

Nhiều cây xanh ngã đổ ở Đà Nẵng sau mưa lớn - Ảnh 10.

Cây xanh ngã chắn đường phố Đà Nẵng rạng sáng 10-11 - Ảnh: N.LÂM

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, từ 1h ngày 9-11 đến 1h ngày 10-11, Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến 20-70mm, có nơi vượt 100mm. Đáng chú ý, Bà Nà ghi nhận lượng mưa 354mm, Hải Vân 183mm, Hòa Vang 170mm, Hòa Cường 133mm, Bến Giằng 111mm và Thạnh Mỹ 103mm. Dự báo từ ngày 10-11 đến đêm 11-11, các xã, phường tại Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 130-300mm, có nơi trên 450mm. Đặc biệt, cần đề phòng mưa lớn với cường suất có thể đạt 150mm trong 3 giờ.

Loạt cây xanh ngã đổ ở Đà Nẵng sau mưa lớn rạng sáng nay - Ảnh 10.Thời tiết hôm nay 18-10: Bắc Bộ nắng, Nam Bộ chiều mưa to

Hôm nay 18-10, thời tiết Nam Bộ sẽ có những cơn mưa to về chiều tối, trời nhiều mây. Bắc Bộ sương mù nhẹ sáng sớm, trời nắng.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bạch Đằng mưa to Công ty Công viên – Cây Xanh Đà Nẵng CÂY NGÃ GÃY Đà Nẵng

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất