Nhiều cây xanh ngã đổ ở Đà Nẵng sau mưa lớn

Cây ngã trúng xe ô tô đang đậu ở phường Hải Châu, Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Rạng sáng 10-11, tại Đà Nẵng có mưa lớn. Mưa to kèm gió lớn kéo dài đến khi trời hửng sáng khiến nhiều cây xanh bị ngã đổ.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Phước Lan, Nguyễn Thiện Thuật, Thanh Tịnh, Bạch Đằng nối dài..., cây xanh bị bật gốc, trơ cả bộ rễ.

Đặc biệt, tại các tuyến đường ven sông Hàn, cây bật gốc, trơ cả rễ lên mặt đất, nhiều thân cây gãy ngang, cành lá nằm ngổn ngang trên vỉa hè và lòng đường.

Một số cây ngã đổ chắn ngang lối đi khiến người đi đường phải tìm cách né tránh. Cành cây, lá cây sau mưa phủ kín một số đoạn vỉa hè, tạo cảnh ngổn ngang trên các tuyến phố.

Loạt cây xanh ven sông Hàn bị ngã vào rạng sáng nay do gió lớn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ông Phạm Tính, người dân phường Hải Châu, cho biết mưa lớn tập trung vào khoảng rạng sáng, có thời điểm mưa rất nặng hạt, kèm gió mạnh. Đến khi trời sáng, ông ra đường thì thấy nhiều cây xanh đã ngã đổ, cành lá nằm ngổn ngang trên vỉa hè, lòng đường.

"Sáng ra nhìn nhiều cây lớn bật cả gốc, rễ trồi lên mặt đất mới thấy sức gió và mưa đêm qua mạnh đến mức nào. Cũng may mưa gió xảy ra vào rạng sáng nên không ảnh hưởng tới người đi đường", ông Tính nói.

Đại diện Công ty Công viên - Cây Xanh Đà Nẵng cho biết cây xanh ngã đổ chủ yếu xảy ra vào rạng sáng 10-11 nên các đơn vị đang tiến hành thống kê, xử lý. Theo đó, cây ngã đổ tại các tuyến đường lớn sẽ được xử lý trước để đảm bảo giao thông.

Công nhân Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng có mặt xử lý cây xanh ngã đổ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Người dân xử lý cây ngã đổ chắn ngang đường - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhiều cây xanh có tán rộng không chịu được sức gió và mưa to đêm qua - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhiều cây xanh bị bật gốc sau trận mưa to rạng sáng nay tại miền Trung - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Dù bạt tại phố đi bộ Bạch Đằng bị gió thổi bay - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Một cây xanh bật gốc rạng sáng 10-11 tại phường Hòa Khánh - Ảnh: N.LÂM

Cây xanh ngã chắn đường phố Đà Nẵng rạng sáng 10-11 - Ảnh: N.LÂM

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, từ 1h ngày 9-11 đến 1h ngày 10-11, Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 20-70mm, có nơi vượt 100mm. Đáng chú ý, Bà Nà ghi nhận lượng mưa 354mm, Hải Vân 183mm, Hòa Vang 170mm, Hòa Cường 133mm, Bến Giằng 111mm và Thạnh Mỹ 103mm. Dự báo từ ngày 10-11 đến đêm 11-11, các xã, phường tại Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 130-300mm, có nơi trên 450mm. Đặc biệt, cần đề phòng mưa lớn với cường suất có thể đạt 150mm trong 3 giờ.

Thời tiết hôm nay 18-10: Bắc Bộ nắng, Nam Bộ chiều mưa to Hôm nay 18-10, thời tiết Nam Bộ sẽ có những cơn mưa to về chiều tối, trời nhiều mây. Bắc Bộ sương mù nhẹ sáng sớm, trời nắng.



