Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Thời tiết hôm nay 11-11: Bắc Bộ giảm nhiệt mạnh, Trung Bộ mưa dồn dập

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Hôm nay 11-11, nhiệt độ ở Bắc Bộ tiếp tục giảm, Trung Bộ vẫn mưa to xối xả, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa dông.

Thời tiết hôm nay 11-11: Bắc Bộ giảm nhiệt mạnh, Trung Bộ mưa dồn dập - Ảnh 1.

Hôm nay 11-11, thời tiết miền Trung tiếp tục mưa lớn - Ảnh: T.L

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ chiều tối qua đến đêm nay, thời tiết TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 100 - 200mm, có nơi trên 300mm.

TP Huế và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 50 - 100mm, có nơi trên 200mm.

Phía nam tỉnh Quảng Trị mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 90mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn hơn 100mm/3h.

Bắc Bộ do ảnh hưởng không khí lạnh nên nhiệt độ giảm sâu. Hôm nay có nơi xuống mức 11 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông. Tại Nam Bộ hôm nay dự báo là đỉnh triều cường, đề phòng ngập các vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 11-11:

TP Hà Nội nhiều mây, không mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-17 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-16 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía bắc (từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị) mưa vài nơi; phía nam mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Thời tiết hôm nay 11-11: Bắc Bộ giảm nhiệt mạnh, Trung Bộ mưa dồn dập - Ảnh 2.

Dự báo thời tiết hôm nay 11-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thời tiết hôm nay 11-11: Bắc Bộ giảm nhiệt mạnh, Trung Bộ mưa dồn dập - Ảnh 4.Dự báo thời tiết từ 8-11 đến 14-11: Bắc Bộ rét, Trung Bộ mưa, Nam Bộ triều cường

Tuần này, Bắc Bộ đón đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa lạnh năm nay. Trung Bộ mưa, còn Nam Bộ có đợt triều cường.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: miền Trung mưa to lạnh dự báo thời tiết Mưa dông

    Dòng sự kiện: Thời tiết hôm nay

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất