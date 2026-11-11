Thời tiết hôm nay 11-11: Bắc Bộ giảm nhiệt mạnh, Trung Bộ mưa dồn dập

Hôm nay 11-11, thời tiết miền Trung tiếp tục mưa lớn - Ảnh: T.L

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ chiều tối qua đến đêm nay, thời tiết TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 100 - 200mm, có nơi trên 300mm.

TP Huế và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 50 - 100mm, có nơi trên 200mm.

Phía nam tỉnh Quảng Trị mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 90mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn hơn 100mm/3h.

Bắc Bộ do ảnh hưởng không khí lạnh nên nhiệt độ giảm sâu. Hôm nay có nơi xuống mức 11 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông. Tại Nam Bộ hôm nay dự báo là đỉnh triều cường, đề phòng ngập các vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 11-11:

TP Hà Nội nhiều mây, không mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-17 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-16 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía bắc (từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị) mưa vài nơi; phía nam mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.