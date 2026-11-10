Đồng Tháp liên tiếp xảy ra dông lốc vì gió mùa tây nam và đông bắc 'va' nhau

Ngày 10-11, lực lượng chức năng tiếp tục dọn dẹp cây xanh bị dông lốc quật ngã trên đường ở tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: Đây Đó Miền Tây

Dông lốc liên tiếp xuất hiện trong những ngày qua tại khu vực nội đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, cây xanh và hạ tầng điện, giao thông. Đáng chú ý, hiện tượng xảy ra dồn dập trong khoảng 3 ngày, tập trung trên cùng một vệt địa lý.

Theo cơ quan khí tượng, đây là diễn biến khá bất thường, có liên quan đến sự giao tranh giữa hai khối gió mùa tây nam và đông bắc trong điều kiện khí quyển chưa ổn định.

Hơn 100 căn nhà sập, tốc mái chỉ trong hai ngày

Ngày 10-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết từ đầu năm đến nay, dông lốc đã gây tốc mái 505 căn nhà, 29 căn bị sập, tổng thiệt hại hơn 7,9 tỉ đồng.

Đặc biệt, cơn mưa lớn kèm dông lốc xảy ra vào tối 8-11 đã làm sập, tốc mái 93 căn nhà tại 5 xã gồm Thanh Bình, Đốc Binh Kiều, Tân Long, Tân Thạnh và Trường Xuân.

Thiệt hại nặng nhất là xã Thanh Bình với 47 căn nhà bị tốc mái và 3 căn bị sập. Xã Tân Thạnh có 37 căn nhà bị tốc mái, trong đó 18 căn tốc mái hoàn toàn, cùng 1 căn bị sập. Các xã Trường Xuân, Tân Long và Đốc Binh Kiều lần lượt ghi nhận 2, 2 và 1 căn nhà bị tốc mái.

Chưa dừng lại, chiều 9-11, mưa lớn kèm dông lốc tiếp tục xảy ra tại các xã Đốc Binh Kiều và Hậu Mỹ, gây thêm thiệt hại về nhà cửa, cây xanh.

Dông lốc khiến nhiều mái tôn của nhà dân bị thổi bay, vướng vào dây điện hai bên đường - Ảnh: M.T.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đốc Binh Kiều, khoảng 17h30 cùng ngày, dông lốc quét qua các ấp 1, 4, 5 và Tân Kiều, làm thiệt hại 25 căn nhà. Trong đó, 4 căn bị sập hoàn toàn, 21 căn bị tốc mái với nhiều mức độ khác nhau. Tổng thiệt hại về nhà ở ước tính khoảng 327 triệu đồng.

Tại xã Hậu Mỹ, gió giật mạnh làm nhiều cây xanh dọc tuyến đường tỉnh 865, đoạn qua ấp Mỹ Trung, đổ ngã chắn ngang đường. Công an xã phối hợp lực lượng quân sự và các đơn vị liên quan thu dọn cây xanh, đến 18h45 cùng ngày giao thông qua khu vực trở lại bình thường.

Như vậy, chỉ tính riêng các số liệu được thống kê trong hai đợt dông lốc tối 8-11 và chiều 9-11, đã có ít nhất 118 căn nhà bị sập, tốc mái, trong đó 8 căn bị sập hoàn toàn.

Hai luồng gió mùa tranh chấp gây dông lốc bất thường

Lý giải về hiện tượng thời tiết trên, ông Khương Lê Bình - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp - cho biết theo quy luật thông thường, khoảng thời gian chuyển từ cuối mùa mưa sang đầu mùa khô là thời điểm thường xuất hiện các hiện tượng dông, lốc, sét.

Dông lốc làm cây xanh ngã đổ, lực lượng chức năng phối hợp dọn dẹp cây xanh ngay trong đêm để xe cộ tạm thời qua lại - Ảnh: M.T.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý lần này là dông lốc diễn ra dồn dập, liên tục trong khoảng 3 ngày và tập trung trên cùng một vệt tại khu vực nội đồng Tháp Mười. Đây là diễn biến khá bất thường so với quy luật thông thường.

Theo phân tích của ông Bình, khu vực Tháp Mười có địa hình rất bằng phẳng, hiện là vùng trung tâm giao thoa, nơi diễn ra sự tranh chấp trực tiếp giữa hai luồng gió mùa tây nam và gió mùa đông bắc.

Sự xung đột giữa hai luồng gió này trong điều kiện trạng thái khí quyển chưa ổn định chính là nguyên nhân tạo ra hiện tượng dông lốc bất thường trên địa bàn.

Như vậy, dông lốc xuất hiện vào thời điểm giao mùa không phải là hiện tượng quá hiếm gặp, nhưng việc diễn ra liên tiếp trong nhiều ngày, tập trung trên cùng một khu vực là diễn biến đáng chú ý, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn cho nhà cửa và tài sản của người dân.

Từ đầu năm, dông lốc gây thiệt hại hơn 7,9 tỉ đồng Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2026 đến ngày 9-11, toàn tỉnh xảy ra 41 vụ dông lốc, gây thiệt hại ước tính hơn 7,9 tỉ đồng. Thiên tai làm 2 người tử vong do sét đánh; 29 căn nhà bị sập, 505 căn bị tốc mái và 1 căn nhà bị cháy do sét đánh. Trước diễn biến thời tiết trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại, khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ người dân theo quy định.