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Mưa trút xuống trung tâm TP.HCM sau buổi sáng oi nồng, chiều nay có 'combo' mưa lẫn triều cường

tác giả
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, hình thế gây mưa dông hiện nay là do áp cao lục địa tăng cường. Nhiễu động trong đới gió đông trên cao ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ và TP.HCM.

Mưa trút xuống trung tâm TP.HCM sau sáng oi nóng, chiều nay còn mưa trùng triều cường - Ảnh 1.

Khoảng 13h50 khu vực Phú Nhuận cũ bắt đầu đổ mưa sau sáng oi nóng - Ảnh: THUẬN VĂN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ đầu giờ chiều 10-11, nhiều khu vực tại trung tâm TP.HCM và nhiều phường thuộc quận 10, Phú Nhuận (cũ) bất ngờ có mưa sau buổi sáng thời tiết oi nóng. 

Ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu vực thuộc các phường, xã: Bến Thành (chợ Bến Thành), Chợ Quán (Đại học Sư phạm TPHCM), An Đông (Bệnh viện Nguyễn Trãi, khách sạn Windsor Plaza), Tân Mỹ (Long Hoa Cổ Tự).

Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu vực thuộc các phường, xã như Bến Thành, Chợ Quán, An Đông, Tân Mỹ.

Sau đó mở rộng sang các khu vực: xã Phước Hòa, xã Bắc Tân Uyên (KCN Đất Cuốc (khu B)), xã Thường Tân (ấp Cây Dừng - ấp Hiếu Liêm), phường Chánh Phú Hòa, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Bình Trưng (khu phố 4), An Khánh (khu phố 25), Cát Lái (KDC Thạch Mỹ Lợi) và các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 6-30mm, có nơi trên 40mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Mưa trút xuống trung tâm TP.HCM sau sáng oi nóng, chiều nay còn mưa trùng triều cường - Ảnh 2.

Người dân mặc áo mưa di chuyển trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng đầu giờ chiều 10-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Cũng theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất đợt này dự kiến xuất hiện từ ngày 9 đến 11-11 (tức mùng 1 - 3 tháng 10 âm lịch). Trạm Phú An và trạm Nhà Bè có thể lên mức 1,65 - 1,7m (cao trên báo động 3 khoảng 0,05m - 0,1m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4h - 6h và 16h - 18h.

Trạm Thủ Dầu Một có thể lên mức 1,75 - 1,8m (cao trên báo động 3 khoảng 0,15m - 0,2m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5h - 7h và 17h - 19h.

Mưa trút xuống trung tâm TP.HCM sau sáng oi nóng, chiều nay còn mưa trùng triều cường - Ảnh 4.TP.HCM chiều mưa lớn, nửa đêm tiếp tục mưa ầm ầm?

Nửa đêm đêm qua, TP.HCM mưa rất lớn và kéo dài. Chiều nay, TP lại nhận cơn mưa lớn từ 16h, sẽ mưa ầm ầm tới khuya?

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    Chủ đề: thời tiết TP.HCM mưa

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