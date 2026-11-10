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Mưa lớn, sóng biển dâng cao: Nha Trang dựng bảng cấm tắm biển

tác giả
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT

Mưa lớn trong đêm 9-11 đã khiến nhiều điểm ở xã Nam Ninh Hòa (Khánh Hòa) bị ngập cục bộ, địa phương này đã cho học sinh nghỉ học.

Mưa lớn, một xã ở Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng xã Nam Ninh Hòa cắm biển cảnh báo, cắt cử dân quân canh trực - Ảnh: Ban CHQS xã Nam Ninh Hòa

Ngày 10-11, ông Nguyễn Bình Lợi - Chủ tịch UBND xã Nam Ninh Hòa (Khánh Hòa) - cho biết đêm 9, rạng sáng nay trên địa bàn có mưa lớn, một số khu vực bị ngập úng cục bộ.

Bốn điểm trên địa bàn có nguy cơ ngập lụt đã được các lực lượng của xã cắm biển cảnh báo và cắt cử người canh trực nhắc nhở người dân.

"UBND xã cũng đã thông báo cho học sinh trên địa bàn nghỉ học do mưa lũ. Đến trưa 10-11, nước ở các khu vực bị ngập cục bộ trên địa bàn đã rút hết, không còn điểm ngập, nguy cơ" - ông Lợi cho biết.

Chủ tịch UBND xã Nam Ninh Hòa cũng cho biết nếu đêm nay có mưa lớn nguy cơ nhiều điểm trên địa bàn sẽ xảy ra ngập. "Xã đã chuẩn bị các phương án để ứng phó, đồng thời thông báo đến người dân kê cao đồ đạc, chuẩn bị các phương án nếu có ngập. Hạn chế đi lại khi không cần thiết, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết" - ông Lợi thông tin thêm.

Tại xã Tây Ninh Hòa, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã này cũng đã kiểm tra thực tế tại một số khu vực xung yếu trên địa bàn. Đồng thời, rà soát các vị trí có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chủ động triển khai các phương án ứng phó trước diễn biến mưa lớn kéo dài.

Đoàn kiểm tra của Tây Ninh Hòa cũng cảnh báo, hướng dẫn người dân hạn chế qua lại tại các khu vực nguy hiểm, chủ động bố trí lực lượng theo dõi và sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Mưa lớn, một xã ở Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học - Ảnh 2.

Mưa lớn một số cầu tràn đã ngập nước ở xã Nam Ninh Hòa - Ảnh: Ban CHQS xã Nam Ninh Hòa

Mưa lớn, sóng biển Nha Trang dâng cao, cơ quan chức năng cũng đã cắm biển cấm tắm, cảnh báo người dân, du khách không tắm biển khi sóng lớn.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn cảnh báo người dân và du khách không tắm biển trong những ngày tới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cũng đề nghị UBND xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh từ đêm 8-11 đến ngày 12-11.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thực hiện trực ban 24/24 giờ, vận hành tích nước và điều tiết hồ chứa đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình, hạn chế gây ngập lụt vùng hạ du. 

Chi cục Thủy lợi và Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chủ động rà soát hệ thống đê điều, công trình cấp nước sinh hoạt, sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo vệ nguồn nước sạch phục vụ người dân.

Theo bản tin dự báo thời tiết, từ ngày 10 đến đêm 11-11, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông.

Tổng lượng mưa phổ biến 50 -120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Đáng chú ý, cường độ mưa có khả năng đạt trên 100mm trong 3 giờ.

Ngày và đêm 12-11, toàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị; cần đề phòng sạt lở đất ở những nơi có địa hình dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, mưa dông kèm theo lốc, sét và gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, làm bị thương người và vật nuôi.

Mưa lớn, một xã ở Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học - Ảnh 3.Mưa lớn gây sạt lở đường, ngập lụt vùng trũng ven sông Ba

Từ tối 30 đến rạng sáng 31-10, mưa lớn khiến một số khu vực trũng thấp phía Đông Đắk Lắk bị ngập, nước chảy xiết gây sạt lở, cuốn trôi một đoạn đường thuộc thôn Nhất Sơn, xã Phú Hòa 1, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

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    Chủ đề: học sinh nghỉ học Ngập Ninh Hòa mưa lớn Khánh hòa

    Dòng sự kiện: Mưa lũ miền Trung

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