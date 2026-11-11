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Cấm lưu thông qua đèo Khánh Lê theo khung giờ do diễn biến thời tiết phức tạp

tác giả
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT

Cơ quan chức năng sẽ cấm tất cả người, phương tiện qua đèo Khánh Lê theo khung giờ để đảm bảo an toàn trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp.

Cấm lưu thông qua đèo Khánh Lê theo khung giờ - Ảnh 1.

Một điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê sau đợt mưa lũ lịch sử tháng 11-2025 - Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngày 11-11, Công an xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết sẽ triển khai việc cấm lưu thông qua đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) theo khung giờ.

Theo đó, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và trật tự, an toàn giao thông trong mùa mưa lũ, Công an xã Nam Khánh Vĩnh sẽ tiến hành cấm tất cả người, phương tiện lưu thông qua đèo Khánh Lê từ 18h hôm trước đến 5h hôm sau. Người dân, xe cộ được lưu thông qua đèo Khánh Lê từ 5h đến 18h hằng ngày.

Cơ quan chức năng khuyến cáo trong khung giờ cấm lưu thông, các tài xế chủ động lựa chọn quốc lộ 27 hoặc tuyến đường phù hợp khác để di chuyển giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng.

Khi lưu thông người dân phải chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu giao thông, giảm tốc độ và chú ý quan sát khi qua khu vực đang thi công, sửa chữa. 

Người lái xe chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo sạt lở để lựa chọn lộ trình phù hợp; không cố tình lưu thông qua khu vực có nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Sau đợt mưa lũ lịch sử tháng 11-2025, đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh bị hư hỏng nặng.

Tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt dự án khắc phục, sửa chữa các vị trí hư hỏng trên quốc lộ 27C, với tổng mức đầu tư gần 125 tỉ đồng.

Dự án được triển khai từ tháng 6-2026, đến nay, nhà thầu cơ bản hoàn thành việc thu dọn, thanh thải đất, đá tại các vị trí bị ảnh hưởng và sửa chữa mặt đường.

Theo kế hoạch, công tác sửa chữa đèo Khánh Lê hoàn thành vào đầu tháng 10-2026. Tuy nhiên, do phát sinh nhiều điểm sạt lở phức tạp, đến nay, việc khắc phục vẫn đang được triển khai.

Cấm lưu thông qua đèo Khánh Lê theo khung giờ - Ảnh 2.Đèo Khánh Lê dừng xe từng đợt 30 phút để xử lý sạt lở, người đi đường chú ý

Lực lượng chức năng sẽ dừng xe theo từng đợt trên đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) để khắc phục các vị trí sạt lở.

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XUÂN HOÁT
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    Chủ đề: Mưa lũ Khánh hòa Sạt lở đèo Khánh Lê đóng đèo

    Dòng sự kiện: Mưa lũ miền Trung

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