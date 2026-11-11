Mưa lớn, Quảng Ngãi sơ tán dân vùng nguy cơ sạt lở, Gia Lai ngập một số ngầm tràn

UBND xã Ngọc Linh đã cử lực lượng di dời 32 hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn - Ảnh: N.L.

Sáng 11-11, Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi dự báo trong ngày 11-11, phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa 70 - 120mm, có nơi trên 180mm; vùng núi cao 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Lũ trên các sông được dự báo lên nhanh. Tỉnh cũng chủ động sơ tán dân vùng có nguy cơ sạt lở.

Sông Vệ có thể vượt báo động 3, nhiều hộ dân phải sơ tán

Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, nhiều nơi ở Quảng Ngãi có mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Trà Thanh 545,2mm, Sơn Long 487mm, Trà Hiệp 440,4mm, Ngọc Tem 439,2mm, Pờ Ê 404mm, Sơn Ba 384,8mm và Giá Vực 353,6mm.

Dự báo trong ngày 11-11, phía đông tỉnh có mưa 70 - 120mm, có nơi trên 180mm; vùng núi cao 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 12-11, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn khiến lũ trên các sông lên nhanh. Lúc 1h ngày 11-11, mực nước sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc đạt 4,75m, dưới báo động 2 là 0,25m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ đạt 4,26m, dưới báo động 3 là 0,24m.

Đài dự báo sông Trà Khúc có thể đạt đỉnh 5,9m, trên báo động 2 là 0,9m; sông Vệ có khả năng vượt báo động 3 từ 0,1 - 0,3m.

Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, các địa phương miền núi đã tổ chức di dời người dân. Tại xã Ba Vì, 13 hộ với gần 60 nhân khẩu ở thôn Nước Lầy được sơ tán đến nhà văn hóa; xã Ba Xa di dời 12 hộ với 40 nhân khẩu tại thôn Nước Lăng sau khi phát hiện vết nứt lớn trên núi; xã Ngọc Linh cũng di dời 30 hộ dân với 100 nhân khẩu tại thôn Đăk Rế đến nơi an toàn...

Mưa lớn còn gây sạt lở một số tuyến đường, ngập cầu tràn, ngầm tràn. Cầu tràn Thạch Nham trên tuyến Quảng Ngãi - Sơn Hà có nước tràn qua mặt đường; tỉnh lộ 676 qua xã Măng Bút cũng bị ngập.

Nhiều địa phương tại Quảng Ngãi đã rà soát, cắm biển và cử lực lượng chốt chặn ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao - Ảnh: N.L.

Các địa phương đang rà soát khu dân cư ven sông, suối, chân ta luy, sườn đồi có nguy cơ sạt lở, đồng thời bố trí lực lượng chốt chặn tại những điểm ngập sâu.

Trên biển, vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm đặc khu Lý Sơn, có gió bắc đến đông bắc cấp 5 - 6, giật cấp 7, sóng cao 2 - 3m, gây nguy hiểm cho hoạt động tàu thuyền. Cơ quan chức năng đã tạm dừng hoạt động tuyến vận tải Lý Sơn - Sa Kỳ.

Gia Lai cảnh báo ngập vùng trũng, nước tràn qua ngầm trên sông Hà Thanh

Tại Gia Lai, từ đêm 10 đến sáng 11-11, khu vực phía đông tỉnh (Bình Định cũ) có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Các xã Vân Canh, An Vinh, phường Hoài Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây ghi nhận lượng mưa 100 - 120mm; nhiều địa phương khác phổ biến 50 - 100mm.

Tại khu vực Quy Nhơn và lân cận, mưa lớn khiến nước sông Hà Thanh dâng cao, tràn qua một số ngầm trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông.

Ngầm tràn trên đường Điện Biên Phủ bị nước phủ qua mặt đường từ sáng sớm, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Công an phường đã bố trí lực lượng trực chốt hai đầu, ngăn người dân qua lại.

Tại xã Tuy Phước, ông Trần Minh Quang, Chủ tịch UBND xã, cho biết địa phương đang kiểm tra các khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập lụt. Hai vị trí cầu tạm đã được rào chắn để bảo đảm an toàn khi nước dâng.

Phía đông tỉnh Gia Lai đang mưa lớn - Ảnh: TẤN LỰC

Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai nhận định lưu vực sông Hà Thanh, khu vực phía nam tỉnh gồm Vân Canh, Tuy Phước và Quy Nhơn là những nơi có nguy cơ ngập lụt cao do mưa lớn. Lũ trên sông Hà Thanh có khả năng lên mức báo động 2, trên báo động 2.

Các vùng trũng thấp ở Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và Tuy Phước có nguy cơ ngập sâu khi mưa lớn trùng thời điểm triều cao, làm hạn chế khả năng thoát nước ra đầm Thị Nại. Lưu vực sông Lại Giang cũng được cảnh báo có nguy cơ ngập.

Các địa phương đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động chốt chặn tại các vị trí ngập, cầu tràn, cầu tạm và triển khai phương án ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Ngầm tràn trên đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Đông, ngập do mưa lớn, cơ quan chức năng trực chốt không cho người, xe lưu thông vào vùng nguy hiểm - Ảnh: TẤN LỰC