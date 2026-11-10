Cá nuôi lồng bè ở vịnh Vũng Rô chết hàng loạt sau mưa lớn

Cá chết ngửa bụng trong lồng nuôi sau cơn mưa lớn - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 10-11, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, cho biết sau trận mưa lớn trong đêm 8-11 và rạng sáng 9-11, thủy sản nuôi tại lồng bè của một số hộ dân gần bờ vịnh Vũng Rô bị chết nghi do sốc nước ngọt, các hộ nuôi xa bờ hầu như không thiệt hại.

Trước thông tin một số trang cá nhân đăng tải nội dung sai sự thật trên Facebook về nguyên nhân cá chết hàng loạt, địa phương đã mời làm việc và giải thích, các cá nhân này đã chủ động nhận sai, gỡ bỏ các thông tin trên.

"Hiện địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng thống kê thiệt hại", ông Tuấn nói.

Qua kiểm tra ban đầu tại khu vực gần bờ Bãi Hương, thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân, có khoảng hơn 20 bè nuôi thủy sản bị ảnh hưởng, chủ yếu là cá chim và cá bớp.

Tổng lượng cá chết khoảng 4,8 tấn, giá trị khoảng 510 triệu đồng. Để vớt vát phần nào vốn liếng, các chủ bè đang thu gom số cá còn có thể tiêu thụ được để bán sỉ với giá thấp.

Người nuôi thủy sản tại vịnh Vũng Rô phải gấp rút bán cá ngộp để gỡ vốn - Ảnh: MINH CHIẾN

Hiện tượng cá chết hàng loạt xuất hiện từ ngày 9-11 - Ảnh: MINH CHIẾN

Số lượng cá chết lớn được người dân vớt lên thuyền thúng - Ảnh: A.T.

Ông Đào Thái Dương, người dân thôn Vũng Rô, cho biết tình trạng cá chết vẫn tiếp diễn đến ngày hôm nay. Nhiều hộ nuôi đã đầu tư hàng trăm triệu đồng tiền con giống, thức ăn nhưng nay phải chịu thiệt hại nặng nề.

"Lồng cá bớp của tôi vốn phải nuôi thêm một thời gian nữa mới đủ điều kiện xuất bán. Tuy nhiên, do cá chết, mắt đỏ nên gia đình buộc phải bán sớm với giá thấp. Cá hiện được bán khoảng 150.000-160.000 đồng/kg, thấp hơn hơn 50.000 đồng/kg so với cá khỏe mạnh được thu hoạch đúng thời điểm", ông Dương nói.

Chị Đặng Thị Thắm, một hộ nuôi thủy sản trên vịnh Vũng Rô, cho biết ngày 9-11 khi gia đình ra kiểm tra lồng bè thì phát hiện cá bơi lờ đờ, nổi ngửa bụng và chết rất nhiều. Trước đây khu vực này thỉnh thoảng có cá chết vào thời điểm giao mùa, đổi nước nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng cá chết với mức độ thiệt hại nặng như lần này.

"Đây là vụ nuôi đầu tiên của gia đình, tổng số lượng nhà tôi thả nuôi khoảng 15.000 con bao gồm cá chim, cá hồng, cá mú. Thiệt hại riêng tiền giống khoảng 200 triệu đồng, mất trắng gần như toàn bộ. Trước mắt chúng tôi vớt lên bán rẻ vớt được đồng nào hay đồng nấy", chị Thắm nói.

Theo nhận định ban đầu của một số ngư dân có kinh nghiệm, mưa lớn kết hợp với gió mạnh trong hai ngày qua có thể khiến môi trường nước thay đổi đột ngột, làm cá bị sốc nước ngọt, thiếu oxy.

Trước đó theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn tỉnh, từ chiều 9-11 đến hết đêm 11-11, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông.

Ngành chức năng khuyến cáo người nuôi thủy sản chủ động thu hoạch những loại thủy sản đã đủ kích cỡ thương phẩm để hạn chế thiệt hại. Đối với các lồng bè chưa đến kỳ thu hoạch, người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động có biện pháp ứng phó phù hợp.