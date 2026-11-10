Giải cứu 10 người đi làm rừng mắc kẹt bên suối do lũ

Người dân mắc kẹt vui mừng sau khi được công an giải cứu thành công - Ảnh: T.G.

Sáng 10-11, Công an xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) xác nhận vừa tổ chức giải cứu thành công 10 người đi làm rừng bị mắc kẹt do nước suối dâng cao và chảy xiết.

Trước đó, đơn vị này nhận thông tin có 10 người dân thuộc thôn Phú An và thôn A Rồng (xã Hướng Hiệp) đi làm rừng ở khu vực xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị bị mắc kẹt không thể về nhà vì mưa lớn, nước suối dâng cao.

10 người phải trú lại qua đêm ở rẫy của một người dân tại vùng rừng xã Hiếu Giang, giáp ranh với địa bàn xã Hướng Hiệp.

Nước lũ vẫn đang tiếp tục dâng cao, trong khi lương thực, nước uống không có nên những người này phải liên lạc về địa phương nhờ hỗ trợ.

Tài sản của người đi rừng cũng được lực lượng cứu hộ đưa về an toàn - Ảnh: T.G.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hướng Hiệp đã khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức tiếp cận hiện trường và thực hiện phương án cứu hộ, cứu nạn.

Phương án dùng thuyền cùng các phương tiện bảo hộ đã được thực hiện để cứu người.

Ngoài 10 người đi rừng, các xe máy của người dân bị mắc kẹt bên kia suối cũng được lực lượng cứu hộ đưa qua suối an toàn.

Đến 10h30 sáng cùng ngày, lực lượng Công an xã đã giải cứu thành công cả 10 người dân. Hiện tất cả đều ổn định sức khỏe và đã được đưa về gia đình.