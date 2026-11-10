Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Giải cứu 10 người đi làm rừng mắc kẹt bên suối do lũ

tác giả
QUỐC NAM
QUỐC NAM
QUỐC NAM

10 người dân trên địa bàn xã Hướng Hiệp đi làm tại vùng rừng keo tràm thuộc xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị bị mắc kẹt vì mưa lũ, nước dâng.

Giải cứu thành công 10 người đi làm rừng mắc kẹt bên suối - Ảnh 1.

Người dân mắc kẹt vui mừng sau khi được công an giải cứu thành công - Ảnh: T.G.

Sáng 10-11, Công an xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) xác nhận vừa tổ chức giải cứu thành công 10 người đi làm rừng bị mắc kẹt do nước suối dâng cao và chảy xiết.

Trước đó, đơn vị này nhận thông tin có 10 người dân thuộc thôn Phú An và thôn A Rồng (xã Hướng Hiệp) đi làm rừng ở khu vực xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị bị mắc kẹt không thể về nhà vì mưa lớn, nước suối dâng cao.

10 người phải trú lại qua đêm ở rẫy của một người dân tại vùng rừng xã Hiếu Giang, giáp ranh với địa bàn xã Hướng Hiệp.

Nước lũ vẫn đang tiếp tục dâng cao, trong khi lương thực, nước uống không có nên những người này phải liên lạc về địa phương nhờ hỗ trợ.

Giải cứu thành công 10 người đi làm rừng mắc kẹt bên suối - Ảnh 2.

Tài sản của người đi rừng cũng được lực lượng cứu hộ đưa về an toàn - Ảnh: T.G.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hướng Hiệp đã khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức tiếp cận hiện trường và thực hiện phương án cứu hộ, cứu nạn.

Phương án dùng thuyền cùng các phương tiện bảo hộ đã được thực hiện để cứu người.

Ngoài 10 người đi rừng, các xe máy của người dân bị mắc kẹt bên kia suối cũng được lực lượng cứu hộ đưa qua suối an toàn.

Đến 10h30 sáng cùng ngày, lực lượng Công an xã đã giải cứu thành công cả 10 người dân. Hiện tất cả đều ổn định sức khỏe và đã được đưa về gia đình.

Giải cứu thành công 10 người đi làm rừng mắc kẹt bên suối - Ảnh 3.Bộ CHQS TP Đà Nẵng điều 130 bộ đội trực sẵn sàng ứng phó mưa lũ, huy động cả thiết giáp lội nước

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng bố trí gần 130 cán bộ, chiến sĩ tại các địa bàn trọng điểm và sẵn sàng điều động xe thiết giáp lội nước cứu hộ khi mưa lũ lớn.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: QUảng Trị Mưa lớn nước dâng mắc kẹt giải cứu

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất