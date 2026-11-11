Người dân ven sông ở Phú Yên hối hả chạy lũ

Người dân thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân mang đồ đến chỗ cao - Ảnh: MINH CHIẾN



Chiều 11-11, phóng viên Tuổi Trẻ có mặt ở thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân (Đắk Lắk, vốn thuộc huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên trước đây). Lúc này, hàng trăm hộ dân sống ven sông Cô tất bật, khẩn trương chuyển quần áo, lương thực, vật dụng lên cao khi thấy nước sông liên tục dâng.

Người dân đưa tài sản, đồ đạc, gia súc đến nơi cao chạy lũ

Nhà dân, chuồng nuôi gia súc ở xã Đồng Xuân ngập trong nước lũ - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Nguyễn Văn Phương, người dân thôn Long Thạch, cho biết nước sông Cô dâng nhanh từ sáng 11-11, khiến nhà ông bị ngập. Đến chiều cùng ngày, ông phải đưa 4 con bò lên nơi cao và chuẩn bị chỗ ở tạm cho gia đình trong đêm nay.

Còn bà Đỗ Thị Tuyết cho hay đã chủ động di chuyển đồ đạc khi nước dâng sát mép nhà. Bà lo ngại nếu mưa tiếp diễn, nước có thể tràn vào nhà trong đêm.

Trên tuyến đường chính qua thôn Long Thạch, hơn 40 cán bộ xã, thôn được huy động để hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Ông Đinh Văn Minh, Chi hội Cựu chiến binh thôn Long Thạch, cho biết từ ngày 10-11, lực lượng phòng chống thiên tai của thôn liên tục vận động các hộ ven sông chủ động sơ tán, bảo vệ tài sản. Đến chiều nay, người dân vùng trũng thấp cơ bản đã được đảm bảo an toàn.

Chiều nay 11-11, người dân ven sông Cô, xã Đồng Xuân sơ tán đến những nơi cao tránh lũ - Ảnh: MINH CHIẾN

Gia súc được dắt đến nơi cao ráo - Ảnh: MINH CHIẾN

Tuyến quốc lộ 19C bị rào chắn nhiều đoạn do ngập nước, địa phương cử người canh gác để ngăn người dân cố tình đi qua - Ảnh: MINH CHIẾN

Tại xã Xuân Lộc, ông Lê Đông Quân, Chủ tịch UBND xã, cho biết nước ngập trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn đang rút dần, phương tiện đã đi được trở lại.

"Địa phương đã cho học sinh nghỉ học, đồng thời thông báo qua loa truyền thanh để các hộ nuôi thủy sản tại đầm Cù Mông chủ động bảo vệ lồng bè, phòng tránh thiệt hại do mưa lũ", ông Quân nói.

Tuyến quốc lộ 1 qua xã Xuân Lộc nước rút dần, xe cộ đã lưu thông bình thường trở lại - Ảnh: cắt từ clip

Thủy điện Sông Ba Hạ dự kiến xả tràn từ 7h sáng 12-11

Ngày 11-11, Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thông báo kế hoạch vận hành điều tiết hồ chứa, dự kiến mở cửa xả tràn lần đầu vào lúc 7h ngày 12-11.

Dự báo lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Ba Hạ trong 24h tới dao động khoảng 1.200m³/s.

Khu vực hồ thủy điện Sông Ba Hạ - Ảnh: N.B

Theo thông số cập nhật lúc 15h ngày 11-11, mực nước hồ Thủy điện Sông Ba Hạ ở cao trình 101,32m, trong khi mực nước dâng bình thường là 105m. Lưu lượng nước về hồ đạt 740m³/s, hồ chưa xả nước qua tràn, lưu lượng nước qua các tổ máy phát điện là 380m³/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du hiện ở mức 380m³/s.

Theo kế hoạch, đến 7h ngày 12-11, mực nước hồ đạt khoảng 102m. Công ty sẽ mở cửa xả tràn với lưu lượng ban đầu 78m³/s, đồng thời vận hành các tổ máy phát điện với lưu lượng 400m³/s. Tổng lưu lượng nước xả về hạ du dự kiến ban đầu là 478m³/s.

Sau đó, đơn vị sẽ điều chỉnh lưu lượng xả theo lượng nước thực tế đổ về hồ, bảo đảm tổng lưu lượng nước xả về hạ du không vượt quá 1.200m³/s nhằm duy trì mực nước hồ dao động quanh cao trình 102m.

Trước kế hoạch điều tiết hồ chứa và dự báo mưa lớn, người dân khu vực hạ du sông Ba cần chủ động theo dõi thông tin vận hành hồ, đề phòng nước sông dâng cao, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Lũ sẽ tiếp tục lên rồi đạt đỉnh vào sáng sớm 12-11 Cùng ngày, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk phát tin lũ trên sông Kỳ Lộ và cảnh báo lũ trên sông Bàn Thạch. Lúc 15h ngày 11-11, mực nước sông Kỳ Lộ tại trạm Xuân Quang đạt 27,77m, vượt báo động 1 là 0,77m; tại trạm Hà Bằng đạt 8,67m, vượt báo động 2 là 0,17m. Trên sông Cô, mực nước tại trạm Đa Lộc đạt 27,15m, vượt báo động 1 là 1,15m. Sông Bàn Thạch tại trạm Hòa Mỹ Tây ghi nhận mực nước 10,43m lúc 13h, thấp hơn báo động 1 là 0,07m. Cơ quan khí tượng dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên các sông, suối phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lên, đạt đỉnh vào sáng sớm 12-11 rồi giảm dần. Đáng chú ý, đỉnh lũ trên sông Kỳ Lộ có thể vượt báo động 2 từ 0,5 - 0,8m; sông Bàn Thạch và các sông khác dao động quanh báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại miền núi và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, suối ở các địa phương Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Tây Hòa, phường Đông Hòa và phường Phú Yên.