Cận cảnh thủy điện ở Đà Nẵng xả điều tiết sau khi nhận hơn 150 triệu m3 nước

Dòng nước từ đập thủy điện Đăk Mi 4 cuồn cuộn đổ xuống, tung bọt trắng xóa - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Từ 10h ngày 11-11, thủy điện Đăk Mi 4 (xã Phước Hiệp, TP Đà Nẵng) bắt đầu vận hành điều tiết nước, khi mực nước hồ đạt cao trình mực nước dâng bình thường.

Trận mưa quý như vàng với thủy điện

Ghi nhận của Tuổi Trẻ chiều cùng ngày, 5 cửa xả đáy của thủy điện Đăk Mi 4 được mở rộng, dòng nước đục ngầu từ hồ cuồn cuộn đổ xuống sông Đăk Mi rồi chảy về hạ du. Từng khối nước lớn phun mạnh qua cửa xả, dội xuống tung bọt trắng xóa, bụi nước bốc cao như màn sương bao phủ khu vực chân đập.

Mưa lớn vẫn tiếp diễn, mặt đường bê tông chạy dọc thân đập ướt sũng, núi rừng phía xa chìm trong màn sương xám.

Dù thời tiết không thuận lợi, một số người dân đi ngang qua vẫn dừng xe trên cầu đập để quan sát cảnh thủy điện xả nước.

Người dân hiếu kỳ đội mưa xem thủy điện xả lũ - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ông Lê Viết Nuôi (50 tuổi, trú xã Phước Hiệp) cho biết chỉ sau hai ngày mưa lớn, lượng nước trong hồ đã dâng lên nhanh chóng. "Mới mưa to hai ngày nay mà nước lên lớn như vậy đó, ngày kia còn cạn, nước mới lên cao như vậy", ông Nuôi nói.

Anh A Đức (33 tuổi, trú thôn La Mưng, xã Khâm Đức) cũng cho hay trước đó hồ thủy điện khô nước như giữa mùa hè. Tuy nhiên, chỉ sau đợt mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về khiến hồ nhanh chóng đầy và phải điều tiết xuống hạ du.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Đăk Mi, đầu tháng 11, mực nước hồ Đăk Mi 4 xuống rất thấp. Đến ngày 9-11, hồ gần chạm mực nước chết, dung tích nước chỉ còn khoảng 10 - 15 triệu m³.

Từ cạn trơ xấp xỉ mực nước chết, hồ thủy điện Đăk Mi 4 được bổ sung hơn 150 triệu m3 nước, phải xả điều tiết xuống hạ du - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Từ ngày 10-11, mưa ở thượng nguồn rất lớn, lượng nước đổ về hồ tăng nhanh. Đến trưa 11-11, hồ đã đạt mực nước dâng bình thường (258m), lưu lượng ước tính hồ tích trữ khoảng 150 triệu m³.

Nhà máy bắt đầu điều tiết, duy trì ở mực nước dâng bình thường, vận hành xả qua tràn theo lưu lượng nước về, nhiều thời điểm xả nước hơn 1.000m³/s.

Ông Bình nhận định đợt mưa này là nguồn bổ sung nước rất quý giá sau thời gian khô hạn, góp phần tích trữ nước phục vụ sản xuất trong mùa khô năm 2027. Đây cũng là tín hiệu tích cực đối với hoạt động sản xuất điện và bảo đảm nguồn nước cho hạ du.

Nước thủy điện nơi thừa, chỗ thiếu

Thủy điện Đăk Mi 4 mở 5 cửa xả đáy, điều tiết nước xuống hạ du từ trưa 11-11 - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Theo số liệu cập nhật lúc 15h ngày 11-11, trong số các thủy điện lớn ở thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn, lượng nước đổ về hồ Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 tăng mạnh. Trong khi đó, các hồ Sông Bung 4 và A Vương vẫn ghi nhận lượng nước về khá thấp.

Cụ thể, lưu lượng nước về hồ Đăk Mi 4 đạt hơn 1.158m³/s, nhà máy xả điều tiết qua tràn hơn 1.052m³/s. Hồ thủy điện Sông Tranh 2 đón lượng nước về hơn 2.340m³/s.

Ông Vũ Đức Toàn, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh, cho biết hồ hiện tích được khoảng 300 triệu m³ nước, mực nước đạt cao trình khoảng 168m, còn cách mực nước dâng bình thường khoảng 7m. Lượng nước đang tiếp tục đổ về hồ ở mức cao.

Trong khi thủy điện Đăk Mi 4 phải xả nước điều tiết, nhiều thủy điện ở Đà Nẵng vẫn đang thiếu hàng trăm triệu m3 nước - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Trong khi thủy điện Đăk Mi 4 phải xả bớt nước xuống hạ du, lưu lượng nước về hồ A Vương chỉ hơn 87m³/s, hồ Sông Bung 4 khoảng 248m³/s.

Mực nước hồ A Vương hiện ở cao trình 358m, thấp hơn 22m so với mực nước dâng bình thường 380m, dung tích còn thiếu hơn 160 triệu m³. Hồ Sông Bung 4 cũng mới đạt cao trình 213m, trong khi mực nước dâng bình thường là 222m.

Dự báo, thủy điện Đăk Mi 4 duy trì xả nước điều tiết đến ngày 12-11, khi mưa giảm dần - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Dòng nước tung bọt trắng xóa từ các cửa xả - Ảnh: TRẦN THƯỜNG