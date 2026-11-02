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Hồ thủy điện gần mực nước chết, Đà Nẵng lo hạn hán mùa cạn 2027

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Mực nước các hồ thủy điện lớn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đều ở mức rất thấp, tiệm cận mực nước chết, trong khi nguy cơ hạn hán, thiếu nước mùa cạn 2027 được cảnh báo ở mức rất cao.

Hồ thủy điện gần mực nước chết, Đà Nẵng lo hạn hán mùa cạn 2027 - Ảnh 2.

Mực nước hồ nhiều thủy điện ở Đà Nẵng hiện ở mức rất thấp - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng vừa báo cáo Chủ tịch UBND TP về việc tích nước sớm tại các hồ chứa thủy điện để đảm bảo nguồn nước cho mùa cạn năm 2027 và ứng phó với El Niño.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, dựa trên căn cứ các bản tin cảnh báo, dự báo nguồn nước và El Niño cho thấy nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn mùa cạn năm 2027 được đánh giá ở mức cao đến rất cao.

Trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn hiện có 7 hồ thủy điện lớn, gồm: Sông Bung 2, Đăk Mi 4A, A Vương, Khe Diên, Sông Tranh 2, Sông Côn 2 (bậc 1) và Sông Bung 4.

Đây là các hồ có dung tích lớn, điều tiết năm và giữ vai trò chủ đạo trong việc điều hòa dòng chảy, đảm bảo nguồn nước cho hạ du. Đây cũng là nguồn nước chính trong việc đảm bảo nguồn nước cấp cho sinh hoạt và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của lưu vực trong suốt 8 tháng mùa cạn.

Với hiện trạng nguồn nước và dự báo xu thế diễn biến trong thời gian tới, lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn tiềm ẩn rủi ro cao về thiếu hụt nguồn nước trong các tháng mùa cạn năm 2027.

Hồ thủy điện gần mực nước chết, Đà Nẵng lo hạn hán mùa cạn 2027 - Ảnh 3.

Những năm trước, thời điểm này là cao điểm mùa mưa, nhiều hồ chứa phải thực hiện quy trình xả nước điều tiết - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, mặc dù trong tháng 9, 10-2026 đã xuất hiện một số đợt mưa lũ nhỏ trên lưu vực nhưng mực nước hiện tại của các hồ chứa lớn đều ở mức rất thấp, tiệm cận mực nước chết.

Nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn được đánh giá ở mức rất cao. Đặc biệt, kịch bản rủi ro rất cao có thể tạo ra tác động cộng hưởng giữa nắng nóng kéo dài, mùa mưa năm 2027 đến muộn, thiếu nước hồ chứa và xu thế suy giảm dòng chảy từ thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn.

Hồ thủy điện gần mực nước chết, Đà Nẵng lo hạn hán mùa cạn 2027 - Ảnh 4.

Theo kinh nghiệm dân gian, khi lau đồng loạt trổ hoa sẽ báo hiệu mùa mưa bão kết thúc - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng đã đề xuất Chủ tịch UBND TP yêu cầu chủ các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Đak Mi 4A, Sông Tranh 2, Khe Diên và Sông Côn 2 khẩn trương xây dựng kế hoạch vận hành linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn từ nay đến ngày 31-12-2026, để ưu tiên tích nước đảm bảo nguồn nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất ở hạ lưu, báo cáo về UBND TP để tổng hợp;

Ưu tiên vận hành tích nước vào hồ nhằm đưa dần về khoảng mực nước quy định vào đầu mùa cạn (ngày 1-1-2027), để bảo đảm nguồn nước cấp cho sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu trong mùa cạn năm 2027.

Hồ thủy điện gần mực nước chết, Đà Nẵng lo hạn hán mùa cạn 2027 - Ảnh 4.Xâm nhập mặn đến sớm, vào sâu 70-130km, làm gì để bảo vệ lúa và cây ăn trái ở miền Tây?

Dự báo xâm nhập mặn mùa khô năm 2026-2027 ở Đồng bằng sông Cửu Long có thể bắt đầu từ cuối tháng 12, cao điểm từ tháng 1 đến 4-2027, ở mức tương đương mùa khô năm 2015-2016.

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    Chủ đề: Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng hồ thuỷ điện A Vương Đà Nẵng hạn hán Đà Nẵng thủy điện

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