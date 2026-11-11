Nước lũ cuồn cuộn trên sông Trà Khúc, dân vẫn liều mình vớt củi

Bất chấp dòng nước dữ, nhiều người dân xuống sông Trà Khúc vớt củi - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ngày 11-11, lãnh đạo UBND xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức ngăn chặn tình trạng người dân bất chấp nguy hiểm, vớt củi trên sông Trà Khúc giữa lúc nước lũ dâng cao.

Theo đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cùng nước từ thượng nguồn đổ về làm nước sông Trà Khúc rất lớn. Dòng nước chảy cuồn cuộn cuốn theo nhiều cây cối, củi, cành khô về phía hạ du.

Người đàn ông xuống sông, dùng sào vớt củi trôi từ thượng nguồn xuống - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo ghi nhận, tại bờ kè phía Nam sông Trà Khúc, nhiều người dân đã tập trung dọc bờ sông để vớt, bất chấp dòng nước chảy xiết.

Một số người dùng sào dài khều cây, củi trôi gần bờ. Một số người lội xuống mép nước để kéo củi, gỗ trôi trên sông. Ngoài những cành cây nhỏ, không ít thân cây lớn cũng được người dân cố sức kéo vào, dù dòng nước chảy mạnh.

Sau khi vớt lên, củi được gom thành từng đống dọc đường, chờ vận chuyển về nhà bằng xe máy hoặc xe ba gác.

Củi được lấy từ dưới sông tập kết thành đống, chuyển đi - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo lãnh đạo UBND xã An Phú, ngay từ sáng sớm 11-11, khi phát hiện người dân tập trung vớt củi tại khu vực bờ sông Trà Khúc, chính quyền đã chỉ đạo công an và dân quân đến hiện trường kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hoạt động nguy hiểm này.

Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, nhiều người vẫn tiếp tục quay lại bờ sông để vớt củi, bất chấp cảnh báo trước đó.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của phóng viên về tình trạng trên, lãnh đạo UBND xã An Phú cho biết, sẽ tiếp tục cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, xử lý.

Chính quyền đã nhắc nhở một lần vào sáng 11-11, song tình trạng tái diễn khi lực lượng chức năng rời đi - Ảnh: NGUYỄN YÊN