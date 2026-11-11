Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Nước lũ cuồn cuộn trên sông Trà Khúc, dân vẫn liều mình vớt củi

tác giả
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, song nhiều người dân vẫn bất chấp ra sông Trà Khúc vớt củi.

Nước lũ cuồn cuộn trên sông Trà Khúc, dân vẫn liều mình vớt củi - Ảnh 1.

Bất chấp dòng nước dữ, nhiều người dân xuống sông Trà Khúc vớt củi - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ngày 11-11, lãnh đạo UBND xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức ngăn chặn tình trạng người dân bất chấp nguy hiểm, vớt củi trên sông Trà Khúc giữa lúc nước lũ dâng cao.

Theo đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cùng nước từ thượng nguồn đổ về làm nước sông Trà Khúc rất lớn. Dòng nước chảy cuồn cuộn cuốn theo nhiều cây cối, củi, cành khô về phía hạ du.

Nước lũ cuồn cuộn trên sông Trà Khúc, dân vẫn liều mình vớt củi - Ảnh 2.

Người đàn ông xuống sông, dùng sào vớt củi trôi từ thượng nguồn xuống - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo ghi nhận, tại bờ kè phía Nam sông Trà Khúc, nhiều người dân đã tập trung dọc bờ sông để vớt, bất chấp dòng nước chảy xiết. 

Một số người dùng sào dài khều cây, củi trôi gần bờ. Một số người lội xuống mép nước để kéo củi, gỗ trôi trên sông. Ngoài những cành cây nhỏ, không ít thân cây lớn cũng được người dân cố sức kéo vào, dù dòng nước chảy mạnh.

Sau khi vớt lên, củi được gom thành từng đống dọc đường, chờ vận chuyển về nhà bằng xe máy hoặc xe ba gác.

Nước lũ cuồn cuộn trên sông Trà Khúc, dân vẫn liều mình vớt củi - Ảnh 3.

Củi được lấy từ dưới sông tập kết thành đống, chuyển đi - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo lãnh đạo UBND xã An Phú, ngay từ sáng sớm 11-11, khi phát hiện người dân tập trung vớt củi tại khu vực bờ sông Trà Khúc, chính quyền đã chỉ đạo công an và dân quân đến hiện trường kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hoạt động nguy hiểm này.

Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, nhiều người vẫn tiếp tục quay lại bờ sông để vớt củi, bất chấp cảnh báo trước đó.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của phóng viên về tình trạng trên, lãnh đạo UBND xã An Phú cho biết, sẽ tiếp tục cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, xử lý.

Nước lũ cuồn cuộn trên sông Trà Khúc, dân vẫn liều mình vớt củi - Ảnh 5.

Chính quyền đã nhắc nhở một lần vào sáng 11-11, song tình trạng tái diễn khi lực lượng chức năng rời đi - Ảnh: NGUYỄN YÊN

- Ảnh 1.Liều mình vượt sông Ayun hằng ngày để làm nương

Hằng ngày, hàng trăm người dân thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện, Gia Lai) liều mình vượt sông Ayun để đến các khu đất canh tác tại xã Chư A Thai và Ia Sol, thay vì đi đường vòng 10km.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYỄN YÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nước lũ sông Trà Khúc Quảng Ngãi vớt củi xã An Phú

    Dòng sự kiện: Mưa lũ miền Trung

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất