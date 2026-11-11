Sạt lở, một căn nhà ở Quảng Ngãi đổ sập hoàn toàn

Nhà ông A Đai đổ sập hoàn toàn vì sạt lở - Ảnh: T.T.M.B.

Chiều 11-11, lãnh đạo xã Măng Bút cho biết đã hỗ trợ người dân sau vụ sạt lở lúc rạng sáng khiến một nhà dân đổ sập hoàn toàn.

Sạt lở sườn đồi, nhà dân đổ sập

Theo thông tin từ chính quyền xã Măng Bút, căn nhà bị sập là của gia đình ông A Đai (thôn Mân Tiêu). Thời điểm trên, một lượng lớn đất đá từ sườn đồi phía sau bất ngờ tràn xuống, vùi lấp mái ngói, làm đổ toàn bộ khung nhà và gây hư hỏng nặng. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã đến hiện trường hỗ trợ gia đình thu dọn tài sản, tháo dỡ phần nhà bị sập và di chuyển đến nơi an toàn.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Măng Bút cũng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình khắc phục khó khăn trước mắt.

Không chỉ gây sập nhà dân, mưa lớn kéo dài trong đêm 10 và sáng 11-11 còn khiến nhiều khu vực ở Măng Bút đối mặt nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Trên tuyến tỉnh lộ 676 qua địa bàn xã đã xuất hiện một số điểm sạt lở đất đá, ảnh hưởng việc đi lại.

Mực nước tại các sông, suối ở xã Măng Bút vẫn ở mức cao, nhiều ngầm tràn có dòng nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Chính quyền xã khuyến cáo người dân không đi qua ngầm tràn khi nước chảy xiết, cảnh giác tại khu vực sườn dốc, taluy và các tuyến đường ven suối.

Địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời cảnh báo, chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Căn nhà bị sạt lở phá nát - Ảnh: T.T.M.B.

Lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ ông A Đai sau sự cố - Ảnh: T.T.M.B.

Mưa lũ ở Quảng Ngãi: hơn 12 tuyến đường sạt lở, 140 hộ dân phải sơ tán

Mưa lớn kéo dài từ đêm 9-11 khiến nhiều khu vực ở Quảng Ngãi ngập sâu, giao thông sạt lở, nhà cửa và trường học bị ảnh hưởng. Đến ngày 11-11, chính quyền các địa phương đã sơ tán 140 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa tại một số nơi vượt 700mm, trong đó trạm Sơn Long ghi nhận 737mm, Trà Thanh 693mm, Trà Hiệp 622mm, Ba Điền 576mm và Măng Bút 571mm. Mưa lớn khiến lũ trên các sông lên nhanh, gây ngập nhiều khu dân cư.

Tại xã Phước Giang, các thôn Đông Trúc Lâm, Sơn Hòa, Kim Thành, Long Bàn ngập sâu 1-2m. Một số khu vực ở xã Bình Sơn, Nghĩa Hành, Bình Chương cũng bị ngập từ 0,3-0,5m, có nơi sâu hơn.

Đáng chú ý, mưa lũ làm sạt lở trên 12 tuyến đường tại các xã Ba Xa, Ngọc Linh, Măng Bút, Ba Tơ, Kon Plông, Xốp, Sơn Hạ và Sơn Tây Thượng. Một số tuyến bị tắc nghẽn hoặc hư hỏng nhiều điểm, ảnh hưởng an toàn đi lại, trong đó có đường từ thôn Đăk Xô đi Kon Plinh (xã Kon Plông) và tuyến Ba Tơ - Ba Tô.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (thứ ba từ phải sang), kiểm tra và chỉ đạo ứng phó mưa lũ - Ảnh: TRẦN MAI

Mưa lớn cũng làm sạt lở taluy phía sau điểm trường mầm non thôn Đăk Bối (xã Ngọc Linh), khiến học sinh phải tạm nghỉ học; tường chắn sân Trường tiểu học và THCS Ba Vinh bị sạt lở dài khoảng 32m. Năm đập dâng ở xã Minh Long bị bồi lấp cụm công trình đầu mối. Dông lốc tại xã Long Phụng làm 13 nhà dân hư hỏng, tốc mái.

Vết nứt trên triền đồi đe dọa 96 hộ dân xã Ngọc Linh Trước nguy cơ sạt lở, 140 hộ dân đã được sơ tán, trong đó xã Ngọc Linh có 113 hộ. Đáng lo ngại, tại thôn Mường Hoong, xã Ngọc Linh xuất hiện vết nứt trên triền đồi, đe dọa 96 hộ với 336 nhân khẩu. Tại xã Ba Vì, bốn khu vực có nguy cơ sạt lở núi ảnh hưởng 98 hộ với 307 nhân khẩu. UBND tỉnh cho biết đến thời điểm báo cáo chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, mưa lớn còn được dự báo kéo dài đến hết ngày 11-11. Các địa phương được yêu cầu tiếp tục rà soát vùng nguy hiểm, chủ động di dời dân và kiên quyết không cho người, phương tiện qua ngầm tràn, cầu tràn khi nước chảy xiết.

Một tuyến đường ở xã Măng Bút bị sạt lở làm hư hỏng - Ảnh: T.T.M.B.