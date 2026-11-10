'Lạnh gáy' cảnh học sinh không áo phao ngồi thuyền qua sông Gianh giữa nước lũ cuồn cuộn

Nhóm học sinh đi thuyền qua sông Gianh lúc nước lũ dâng cao

Ngày 10-11, mạng xã hội tại Quảng Trị lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh đi qua sông Gianh ở thời điểm nước lũ dâng cao mà không mặc áo phao khiến nhiều người "lạnh gáy".

Theo nội dung đoạn clip, nhóm học sinh khoảng 6-7 em mặc áo mưa ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ do một người lớn điều khiển chạy cắt ngang sông Gianh. Thời điểm trên, nước lũ trên sông Gianh dâng cuồn cuộn vì mưa lớn ở thượng nguồn. Tất cả học sinh đều không mặc áo phao.

Một số người lớn đứng trên bờ đã rất lo lắng và quay lại cảnh chiếc thuyền vượt nước lũ qua sông.

Thông tin ban đầu, hình ảnh trong clip được quay tại khu vực cầu phao thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị.

UBND xã Tuyên Phú xác nhận sự việc trên xảy ra tại địa bàn này vào chiều 9-11.

Theo đó, thời điểm trên, nước sông đổ về lớn, những người quản lý cầu phao bắc qua sông Gianh đã chủ động tháo, kéo cầu vào vị trí an toàn để tránh nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi.

Thời điểm này, một số học sinh đã đến trường từ buổi sáng khi cầu phao vẫn hoạt động bình thường. Đến chiều, nước lũ dâng cao khiến việc trở về nhà không thể vì cầu phao đã tháo nên đã được người dân hỗ trợ qua sông bằng thuyền. Một số học sinh khác đã xin ở lại nhà người quen bên kia sông.

Hiện chính quyền xã đã bố trí lực lượng công an túc trực không cho người dân qua lại sông Gianh bằng thuyền khi nước lũ đang dâng cao. Học sinh bị ảnh hưởng cũng được cho nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Thôn Đồng Phú có 225 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu. Khi cầu phao bị tháo, việc đi lại của người dân bị gián đoạn, khu vực này bị chia cắt.

"Cầu phao hiện nay do người dân quản lý, phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày, trong đó có việc đến trường của học sinh. Tuy nhiên, mỗi khi nước sông dâng cao, cầu phao phải tháo để tránh bị cuốn trôi", đại diện chính quyền xã nói.