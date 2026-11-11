Hàng trăm hộ dân ở Quảng Ngãi bị nước lũ bao vây

Một khu vực nước sông Trà Bồng dâng cao tại xã Bình Chương - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trưa 11-11, ông Võ Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi - thông tin mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn, ảnh hưởng khoảng 170 hộ với hơn 600 nhân khẩu.

Chính quyền đã tổ chức sơ tán xen ghép, huy động lực lượng giúp người dân di chuyển đồ đạc, tài sản và trâu bò đến nơi cao ráo nhằm hạn chế thiệt hại.

"Bắt đầu từ 4 giờ sáng nay, các lực lượng khẩn trương tiếp cận các khu dân cư đối mặt với nguy cơ bị cô lập do nước lũ, khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn, đồng thời bảo vệ tài sản của bà con", ông Tâm cho biết.

Chợ Thạch An, xã Bình Chương ngập trong nước lũ sáng 11-11 - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Lễ - Chủ tịch UBND xã Phước Giang - cho hay nước sông Phước Giang dâng nhanh, gây chia cắt khu vực trung tâm hành chính xã và nhiều thôn.

Toàn xã có 460 hộ ở 5 thôn bị ngập. Trong đó, thôn Kim Thành có 100 hộ ngập từ 0,5 - 1,5m; Long Bàng 90 hộ ngập 0,7 - 1,2m; Đông Trúc Lâm 100 hộ ngập 1 - 1,3m; Bình Lâm 130 hộ ngập 0,5 - 1m và Sơn Hòa 40 hộ ngập 1 - 1,4m.

"Trước tình hình nước lũ dâng nhanh, gây ngập nhiều khu dân cư và chia cắt giao thông, chính quyền địa phương đang tập trung theo dõi sát diễn biến mưa lũ, duy trì lực lượng ứng trực và chủ động triển khai các phương án ứng phó. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp", ông Lễ nói.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cũng trong sáng 11-11, nước sông Trà Bồng dâng nhanh, gây ngập các khu dân cư ở thôn Đông Yên, Mỹ Huệ, xã Bình Sơn. Tuyến đường từ chợ Hom đến cầu Bà Dầu và đường chính thôn Đông Yên bị ngập, không thể lưu thông. Một số đoạn đường tại thôn Long Vĩnh cũng bị nước tràn qua.

Chính quyền đã cho học sinh tại các trường thuộc địa bàn thôn Bình Dương cũ nghỉ học, đồng thời bố trí lực lượng cảnh báo tại các vị trí ngập nguy hiểm.

Một điểm cô lập phải tiếp cận bằng ghe vào sáng 11-11 - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Bất chấp lũ xiết, người dân đổ xô bắt cá Trưa 11-11, ông Nguyễn Xuân Thái - Chủ tịch UBND xã Mộ Đức - cho biết ngay sau khi nắm thông tin người dân đổ xô bắt cá ở khu vực hồ Hóc Sằm, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt để yêu cầu chấm dứt hoạt động nguy hiểm này. Theo ông Thái, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, mực nước tại các hồ chứa trên địa bàn xã Mộ Đức, trong đó có hồ Hóc Sằm, dâng cao và bắt đầu tràn tự do qua ngưỡng tràn xả lũ. Người dân bất chấp nước lũ chảy xiết, lao ra hồ tràn bắt cá - Ảnh cắt từ clip Không ít người dân vẫn xuống đứng sát mép tràn bê tông trơn trượt, thậm chí lội thẳng xuống chân tràn xả nước chảy cuồn cuộn để vớt cá theo dòng nước tràn ra ngoài. Lực lượng chức năng xã đã tăng cường chốt chặn, tuần tra nhắc nhở và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm hành lang an toàn hồ đập nhằm bảo đảm an toàn tính mạng tuyệt đối cho người dân.