Lo sạt lở, ngập lụt, Gia Lai sơ tán dân khỏi các điểm nóng

Người dân khu vực sạt lở tại Núi Một, phường Quy Nhơn, được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn khi mưa lớn - Ảnh: UBND phường

Chiều 11-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết trước ảnh hưởng mưa lũ, một số địa phương trong tỉnh đã tổ chức sơ tán dân các điểm nguy cơ cao tới nơi an toàn.

Cụ thể, xã Canh Vinh sơ tán xen ghép 10 hộ dân, 25 nhân khẩu. Phường Quy Nhơn, xã Đề Gi, xã Tuy Phước sơ tán tập trung 92 hộ, 294 nhân khẩu.

Các địa điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt được sơ tán trong ngày 11-11 gồm khu vực Núi Một, Núi Bà Hỏa tại phường Quy Nhơn; Núi Gành, xã Đề Gi và khu vực thấp trũng dọc sông Hà Thanh tại xã Tuy Phước.

Tới hôm nay, mưa lũ đã gây thiệt hại ban đầu tại một số công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tại xã Canh Vinh, nước mưa kèm đất đá tràn qua mặt đường đèo Nha Sam dẫn vào làng Canh Tiến. 178 hộ dân trong làng đã chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm để ứng phó với tình huống giao thông chia cắt, cô lập. Tại cầu suối Bà Lương, nước dâng cao gây sạt lở mố cầu.

Lực lượng của Công an tỉnh Gia Lai xử lý điểm sạt lở trên Quốc lộ 1D - Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Tại phường Quy Nhơn Nam, ông Đặng Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy phường - thông tin mưa lớn cuốn theo đất đá sạt lở xuống quốc lộ 1D tại Km18+900 gây ách tắc giao thông, hiện đã được các lực lượng chức năng xử lý kịp thời, khắc phục.

Ngoài ra, sóng lớn kết hợp triều cường dâng cao cũng gây ra hư hỏng nặng mái kè biển đường An Dương Vương tại phường với chiều dài 150m; đường dạo bộ dọc bờ kè bị sụt lún, hư hỏng 50m2.

Tại xã An Lão, tuyến đường từ thôn Hòa Bình lên La Vuông bị sụp mương dài 12m, một số vị trí trên tuyến bị sạt lở đất. Cầu tạm phục vụ thi công cầu An Lão bị nước lớn gây xói lở mố cầu tạm, hiện địa phương đã cấm người dân qua lại.

Còn tại xã Tuy Phước, nước lũ trên sông Hà Thanh dâng cao làm nước tràn qua tuyến đê khu vực tổ dân phố Vân Hội. Ông Trần Minh Quang - Chủ tịch UBND xã - cho hay chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư triển khai xử lý, gia cố hộ đê, đảm bảo an toàn công trình.

Theo ghi nhận từ hệ thống đo mưa Vrain, từ 19h đêm 10-11 tới 18h ngày 11-11 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai nhiều nơi mưa to tới rất to. Một số nơi có mưa với lượng từ 200 - 250mm như Vân Canh, Canh Liên, An Vinh, phường Quy Nhơn Tây.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai thông tin toàn tỉnh có 282 hồ chứa, đến nay dung tích đạt khoảng 70%. Hiện có 41 hồ đã qua tràn, 29 hồ đầy nước, tập trung tại khu vực phía Đông.

Về mực nước các sông, hiện nay, mực nước trên các sông tỉnh Gia Lai đang xuống chậm. Vùng thượng lưu sông Kôn, hạ lưu sông Hà Thanh còn duy trì ở mức cao.