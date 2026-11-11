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Sản phụ sinh non bé gái 1,7kg trên đường chuyển viện giữa lúc mưa lớn

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Trong quá trình chuyển viện giữa lúc mưa lớn ở xã miền núi Trà Tân (Đà Nẵng), một phụ nữ đã sinh non bé gái nặng 1,7kg ngay trên xe.

Sản phụ sinh non bé gái 1,7kg trên đường chuyển viện giữa lúc mưa lớn - Ảnh 1.

Hỗ trợ sản phụ Trần Thị M. sinh non ngay trên đường đến viện - Ảnh: UBND xã Trà Tân

Chiều 11-11, UBND xã Trà Tân (Đà Nẵng) cho biết đã kịp thời hỗ trợ một sản phụ sinh non trong quá trình chuyển viện.

Trước tình hình mưa lớn gây sạt lở đất, chia cắt giao thông, xã Trà Tân đã huy động lực lượng hỗ trợ các trường hợp cần cấp cứu y tế và tổ chức di dời người dân.

Lực lượng chức năng nhận được tin chị Trần Thị M. (trú thôn Ngọc Giác) xuất hiện các cơn đau bụng, có dấu hiệu sinh non nên được người nhà đưa đến Điểm Trạm y tế Trà Tân 1 thăm khám.

Nhận thấy đây là trường hợp phức tạp, lực lượng y tế phối hợp huy động phương tiện và nhân lực tại chỗ để chuyển sản phụ lên tuyến trên, bảo đảm an toàn. Trong quá trình di chuyển, chị M. đã sinh con gái ngay trên đường chuyển viện.

Theo UBND xã Trà Tân, do mưa lớn gây sạt lở nhiều vị trí, giao thông bị chia cắt. Để bảo đảm an toàn cho sản phụ, xe cứu thương đã tiếp cận khu vực sạt lở, tiến hành sơ cấp cứu và đưa hai mẹ con đến Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My.

Sau đó, sản phụ và bé gái tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam để chăm sóc, theo dõi và điều trị.

Cũng trong ngày 11-11, tại thôn Trà Giác, lực lượng chức năng xã Trà Tân đã hỗ trợ đưa một bệnh nhân đang điều trị chạy thận đi cấp cứu, hỗ trợ một số người lớn tuổi sơ tán đến nơi an toàn, đồng thời đưa một người kiệt sức trên rẫy trở về nhà an toàn...

Sản phụ sinh non bé gái 1,7kg trên đường chuyển viện giữa lúc mưa lớn - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng hỗ trợ cụ ông hơn 70 tuổi từ nóc Ông Nam, thôn Trà Giác, xã Trà Tân đến nơi an toàn - Ảnh: UBND xã Trà Tân

Một xã có 8 điểm sạt lở, phải di dời 30 hộ dân

Theo UBND xã Trà Tân, trong ngày 11-11, địa bàn có mưa vừa, có lúc mưa to, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng bám sát địa bàn, kiểm tra những khu vực xung yếu và triển khai các biện pháp ứng phó.

Số liệu tổng hợp đến 14h cùng ngày ghi nhận toàn xã có 8 điểm sạt lở đất, ảnh hưởng đến một số tuyến giao thông và khu vực nhà ở của người dân.

Trong đó, tại khu vực ngã ba đường Trường Sơn Đông, thôn Ngọc Tu, khối lượng đất đá sạt lở khoảng 15m³. Trên quốc lộ 40B, khu vực cầu Ông Bằng (Km76+570) và gần cầu Nước Vin (Km73+800), thuộc thôn Trà Giác, ghi nhận các điểm sạt lở với khối lượng lớn.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 30 hộ với 122 nhân khẩu cùng vật dụng gia đình đến nơi an toàn.

Sản phụ sinh non bé gái 1,7kg trên đường chuyển viện giữa lúc mưa lớn - Ảnh 2.Miền núi Đà Nẵng mưa lớn, ngập nửa nhà dân

Ngày 11-11, nhiều địa phương miền núi Đà Nẵng có mưa lớn gây sạt lở, ngập nhà dân, giao thông bị chia cắt. Một số thủy điện lớn ở thượng nguồn được bổ sung lượng nước lớn, trong khi có thủy điện vẫn chờ mưa.

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    Chủ đề: Đà nẵng mưa lớn cấp cứu UBND xã Trà Tân Đà Nẵng Sản phụ

    Dòng sự kiện: Mưa lũ miền Trung

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