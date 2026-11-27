Giáo viên tiểu học ở TP Đà Nẵng - Ảnh tư liệu

Tham luận của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội gửi đến Hội thảo giáo dục năm 2026 dẫn lại số liệu báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy năm học 2025-2026, tính đến 31-8-2026, các cơ sở giáo dục đã tuyển dụng 16.388 giáo viên mầm non, phổ thông.

Sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đã hoàn thành

Có 21/34 tỉnh, thành phố ban hành quy chế quản lý, điều động giáo viên, khoảng 1.078 giáo viên đã được điều động theo quy chế.

Một bộ phận cán bộ quản lý dôi dư sau sắp xếp được bố trí trở lại trực tiếp giảng dạy. Số giáo viên phổ thông trong biên chế nghỉ việc, chuyển việc giảm từ 3.263 người (năm học 2023-2024) xuống 2.099 người (năm học 2025-2026).

Về mạng lưới cơ sở giáo dục, việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đã hoàn thành trên phạm vi cả nước.

Số đầu mối cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 (ngày 1-7-2025) xuống 18.555 (ngày 5-9-2026), tương đương giảm 50,6%, vượt mục tiêu đề ra.

Sau sắp xếp, hình thành 2.148 trường phổ thông nhiều cấp học và 13.518 cơ sở giáo dục tổ chức theo mô hình trường chính, phân hiệu, điểm trường...

Quang cảnh Hội thảo giáo dục năm 2026 - Ảnh: GIA HÂN

Cả nước thiếu hơn 97.000 giáo viên

Đáng chú ý, Ủy ban Văn hóa và Xã hội dẫn báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ra chỉ khoảng 60% công chức phụ trách giáo dục cấp xã có chuyên môn phù hợp.

Cùng với đó, nhiều nơi một công chức kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, có nơi chưa bố trí được người phụ trách.

Số đầu mối cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập giảm 50,6%, nhưng số địa điểm tổ chức dạy học cơ bản vẫn giữ nguyên. Nhiều trường sau sắp xếp có quy mô rất lớn, quản lý nhiều phân hiệu, điểm trường cách xa nhau, trong khi quy định nhân sự và phương thức quản trị chưa theo kịp.

Vì vậy kết quả giảm đầu mối cần được đánh giá đồng thời với năng lực quản lý và điều kiện duy trì hoạt động tại các địa điểm dạy học, "tránh việc lấy mục tiêu giảm đầu mối làm thành tích", không để phân cấp mạnh nhưng cơ sở không đủ cán bộ, năng lực và công cụ thực hiện.

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên có tình trạng thừa, thiếu cục bộ và mất cân đối cơ cấu theo môn học tiếp tục là điểm nghẽn lớn trong tổ chức dạy học.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 9-2026, sau điều tiết còn thiếu 97.897 giáo viên mầm non, phổ thông. Đáng chú ý, khoảng 46.000 biên chế đã giao cho địa phương, cơ sở chưa được tuyển dụng, trong khi các địa phương phải ký hợp đồng với 49.648 giáo viên.

Nguyên nhân chủ yếu là quy trình phân bổ, tuyển dụng kéo dài, cắt giảm cơ học để tinh giản biên chế, tạm dừng tuyển dụng chờ sắp xếp.

Mặt khác khi giao biên chế năm 2026, số biên chế chưa tuyển không được tính nên có địa phương đã tổ chức tuyển dụng nhưng không còn biên chế để ra quyết định. Đây là vướng mắc trong phối hợp giữa giao biên chế, bố trí kinh phí và tuyển dụng, không phải do thể chế.

Cơ chế điều động, thuyên chuyển giáo viên đã có đủ căn cứ pháp lý và đã được triển khai, tuy nhiên, số giáo viên được điều động (khoảng 1.078 người) còn hạn chế so với 12.767 giáo viên thừa cục bộ, do chính sách hỗ trợ và định mức chưa đồng bộ.

Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt phải chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp do nguyên nhân chủ quan, song theo Ủy ban, việc thực hiện chỉ đạo này cần được theo dõi sát.

Về giải pháp với nhà giáo, Ủy ban đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, tách các nội dung phụ thuộc cải cách tiền lương khỏi các chính sách hỗ trợ có thể ban hành riêng để sớm thực hiện, nhất là nhà ở công vụ và hỗ trợ khi biệt phái, dạy liên trường, dạy tại điểm trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thiện định mức, chế độ làm việc và hướng dẫn thống nhất về vị trí việc làm, chức danh, tuyển dụng, xếp lương nhà giáo.

Về giải quyết thiếu giáo viên cần kết hợp tuyển dụng, điều tiết và đào tạo theo nhu cầu, địa phương rà soát, tuyển dụng đủ số biên chế được phép sử dụng, không cắt giảm cơ học giáo viên trực tiếp đứng lớp, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trường hợp đã tổ chức tuyển dụng nhưng vướng giao biên chế.

Phương án điều động phải phù hợp chuyên môn, điều kiện công tác và chính sách hỗ trợ đi kèm. Việc bố trí cán bộ quản lý sau sắp xếp trở lại giảng dạy phải căn cứ năng lực, chuyên ngành đào tạo.

Tham luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi đến Hội thảo cũng nêu những năm qua, công tác phát triển đội ngũ đã được quan tâm, song tình trạng thiếu, thừa cục bộ theo môn học, cấp học và địa bàn vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Nguyên nhân không chỉ nằm ở tổng số biên chế mà còn liên quan đến cơ cấu môn học, khả năng tuyển dụng, điều động, bố trí và sử dụng đội ngũ. Một số địa bàn, nhất là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, còn gặp khó trong thu hút, giữ chân giáo viên. Trong khi những yêu cầu mới của chương trình giáo dục phổ thông, ngoại ngữ, STEM và chuyển đổi số tiếp tục đặt ra yêu cầu bồi dưỡng, cập nhật năng lực cho đội ngũ. Vì vậy chính sách đội ngũ cần được tiếp tục hoàn thiện theo hướng xác định sát nhu cầu theo vị trí việc làm, môn học và địa bàn, tăng tính chủ động trong tuyển dụng và sử dụng, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời có cơ chế phù hợp để thu hút, hỗ trợ và phát triển nghề nghiệp cho nhà giáo, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực còn khó khăn.