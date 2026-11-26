TP.HCM sắp xếp vị trí việc làm, giữ ổn định biên chế năm 2026 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngày 25-11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường ký văn bản yêu cầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND TP.HCM, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM cùng UBND các xã, phường, đặc khu giữ ổn định biên chế tạm giao năm 2026.

Theo đó, TP.HCM tạm dừng tuyển dụng mới công chức cho đến khi hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 được cấp có thẩm quyền quyết định.

Việc tạm dừng áp dụng cả với những trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc hoàn thành các bài thi nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng.

Đối với việc điều chuyển cán bộ, công chức, UBND TP.HCM đề nghị các cơ quan, địa phương tạm dừng để giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026. Đây cũng là cơ sở để xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau khi hoàn tất rà soát vị trí việc làm.

Trường hợp thật sự cần thiết để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ và trong phạm vi biên chế được giao, các cơ quan, địa phương phải có văn bản nêu rõ sự cần thiết, vị trí việc làm cần tiếp nhận, số biên chế được giao và số cán bộ, công chức hiện có mặt.

Các đề xuất này gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận việc tiếp nhận, điều chuyển cán bộ, công chức. Cơ quan, địa phương đề xuất phải chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất của mình.

Đồng thời UBND TP.HCM yêu cầu không lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc làm phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Việc này được thực hiện theo Kết luận số 107 ngày 17-10-2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.