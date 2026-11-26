Chủ tịch TP.HCM Lê Quốc Phong vừa ký quyết định lập 4 tổ công tác xử lý những vấn đề cấp bách. Trong đó có vấn đề ùn tắc giao thông - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong vừa ký quyết định thành lập 4 tổ công tác tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn tại, cấp bách của thành phố theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bao gồm các tổ xử lý ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và tội phạm, tệ nạn ma túy.

Theo quyết định, Tổ công tác số 1 tập trung giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh làm Tổ trưởng. Tổ có nhiệm vụ rà soát các tuyến đường, nút giao, khu vực thường xuyên ùn tắc; xác định nguyên nhân và xây dựng phương án xử lý từng điểm.

Các giải pháp được yêu cầu tập trung gồm tổ chức lại giao thông, điều chỉnh tín hiệu đèn, phân luồng, bố trí lực lượng điều tiết và ứng dụng công nghệ trong giám sát, điều hành giao thông. TP.HCM cũng rà soát, đề xuất đẩy nhanh các dự án mở rộng đường, xây cầu, nút giao khác mức, hầm chui và công trình kết nối liên vùng.

Tổ công tác số 2 tập trung giải quyết ngập nước, ngập lụt, cũng do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh làm Tổ trưởng. Tổ này rà soát các khu vực, tuyến đường, khu dân cư thường xuyên ngập; xác định nguyên nhân và lập danh mục các điểm ngập cần xử lý theo thứ tự ưu tiên.

Trước mắt, tập trung nạo vét, khơi thông cống thoát nước, kênh rạch, cửa xả; xử lý các vị trí tắc nghẽn, hư hỏng hệ thống thoát nước; kiểm tra tình trạng lấn chiếm, san lấp kênh rạch và tăng cường duy tu hệ thống thoát nước.

Tổ công tác số 3 do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh làm Tổ trưởng, tập trung giải quyết ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường sống. Tổ rà soát các khu vực, tuyến đường, kênh rạch, khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm và lập danh mục các điểm cần tập trung xử lý.

Tổ công tác số 4 do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy làm Tổ trưởng, tập trung phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng thành phố không ma túy.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong sẽ trực tiếp chỉ đạo chung hoạt động của cả 4 tổ công tác. Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phối hợp điều hành, đôn đốc tiến độ theo phân công của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Theo quyết định, các tổ công tác phải chuyển từ xử lý từng vụ việc sang quản lý tổng thể, chủ động phòng ngừa và giải quyết căn cơ. Mỗi vấn đề phải được cụ thể thành danh mục nhiệm vụ, công trình, dự án hoặc khu vực cần xử lý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, thời gian hoàn thành và kết quả.

Trong một tháng kể từ khi quyết định có hiệu lực, các tổ phải hoàn thành rà soát, phân loại và lập danh mục tổng thể các nhiệm vụ cần tập trung xử lý. Các tổ cũng xây dựng lộ trình theo các mốc 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày, ưu tiên những vấn đề cấp bách ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.