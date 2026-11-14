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Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong: Mỗi người dân góp sức vào sự phát triển chung của thành phố

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A LỘC
A LỘC
A LỘC

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong mong người dân phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình và góp sức vào sự phát triển chung của thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong: Mỗi người dân góp sức vào sự phát triển chung của thành phố - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại ấp Bình Minh, xã Bình Châu - Ảnh: A LỘC

Chiều 14-11, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại ấp Bình Minh, xã Bình Châu.

Ngày hội có chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình", gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả các phong trào thi đua năm 2026 và đề ra nhiệm vụ năm 2027.

Theo báo cáo, năm 2026, ấp Bình Minh duy trì tuyến đường hoa dài 2.000m, tuyến đường cờ Tổ quốc dọc đường ĐT994; vận động trang bị 150 thùng rác theo mô hình "Thùng rác xanh", phát động phong trào "Ấp không ma túy".

Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%, 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường và 99,25% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong: Mỗi người dân góp sức vào sự phát triển chung của thành phố - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong mong người dân phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình và góp sức vào sự phát triển chung của thành phố - Ảnh: A LỘC

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong cho rằng năm nay có điểm đặc biệt khi lần đầu kết hợp nội dung hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông ghi nhận sự chuẩn bị tích cực, không khí sôi nổi của các hoạt động, thể hiện sự gắn kết, hợp tác của cộng đồng dân cư.

Với hơn 700 hộ dân, trên 3.000 nhân khẩu, ấp Bình Minh đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút người dân tham gia. Theo ông, kết quả này có sự đóng góp của Ban Công tác Mặt trận, sự quan tâm của lãnh đạo xã và đặc biệt là sự đồng lòng, hưởng ứng của bà con.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong: Mỗi người dân góp sức vào sự phát triển chung của thành phố - Ảnh 2.

Bà Võ Hồng Anh, Trưởng Ban Công tác mặt trận ấp Bình Minh, xã Bình Châu, TP.HCM phát biểu tại ngày hội - Ảnh: A LỘC

Đề cập định hướng phát triển TP.HCM, ông Lê Quốc Phong cho biết sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố có không gian phát triển mới, cùng những mục tiêu và yêu cầu phát triển nhanh, vượt bậc.

Bộ Chính trị đã cho ý kiến về quy hoạch TP.HCM đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm. HĐND TP đã thông qua nghị quyết, UBND TP đang chuẩn bị công bố quy hoạch với những định hướng phát triển cho từng vùng, địa bàn, trong đó có xã Bình Châu.

Theo ông Lê Quốc Phong, Trung ương yêu cầu TP.HCM duy trì tăng trưởng ít nhất hai con số trong giai đoạn dài, trước mắt đến năm 2030. Riêng năm 2026, thành phố phải hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng.

Những yêu cầu này thể hiện vị thế, tiềm năng và dư địa phát triển của TP.HCM. Ông mong người dân ấp Bình Minh, xã Bình Châu nhận thức được trách nhiệm của mình với tư cách công dân thành phố, cùng các địa phương khác góp sức vào sự phát triển chung.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND TP.HCM mong bà con tiếp tục đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau kịp thời trong cuộc sống, sản xuất để cùng nâng cao đời sống, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Lê Quốc Phong cũng mong mỗi người có những việc làm tích cực hằng ngày, giữ gìn nếp sống văn minh, nghĩa tình, năng động.

Theo ông Lê Quốc Phong, TP.HCM đang chuẩn bị lựa chọn một số khu vực xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu, thực hiện tinh thần Nghị quyết 09, tiến tới hình thành các khu dân cư, phường, xã xã hội chủ nghĩa.

Từ nền tảng hiện có, Chủ tịch UBND TP.HCM mong ấp Bình Minh tiếp tục duy trì kết quả đạt được, vận động thêm nhiều người tham gia các hoạt động cộng đồng trong năm 2027, xây dựng khu dân cư với những giá trị văn hóa, văn minh và nghĩa tình.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong: Mỗi người dân góp sức vào sự phát triển chung của thành phố - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy chụp ảnh lưu niệm tại ngày hội - Ảnh: A LỘC

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết lãnh đạo thành phố sẽ quan tâm các dự án phát triển tại xã Bình Châu, trong đó có những dự án liên quan đến ấp Bình Minh, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, ông mong bà con tập trung sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống và tích cực hưởng ứng các phong trào do Mặt trận Tổ quốc phát động.

"Tùy theo khả năng, tùy theo vị trí của mình, mỗi người góp sức một chút, chắc chắn chúng ta sẽ có những phong trào hết sức thiết thực và ý nghĩa", ông Lê Quốc Phong chia sẻ.

Dịp này, ban tổ chức biểu dương các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu và trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong: Mỗi người dân góp sức vào sự phát triển chung của thành phố - Ảnh 5.Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Hòa Hưng

Tối 12-11, khu phố 24, phường Hòa Hưng (TP.HCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, kết hợp các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”.

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A LỘC
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    Chủ đề: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Lê Quốc Phong xã Bình Châu Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ tịch UBND TP.HCM

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