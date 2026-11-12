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Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong: Sẽ dành trọn tâm huyết cho nhiệm vụ mới

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CHÂU TUẤN
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CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
VIỄN SỰ
VIỄN SỰ

Sáng 12-11, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.HCM khóa XI, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu - Ảnh 2.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ bảy, sáng 12-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và Bí thư Thành ủy đã tin tưởng, giới thiệu để HĐND TP.HCM bầu giữ chức vụ mới. Đồng thời, cảm ơn các đại biểu HĐND TP.HCM đã tín nhiệm bỏ phiếu đồng thuận.

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu UBND TP.HCM có vai trò rất quan trọng đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Ông Lê Quốc Phong cho rằng TP.HCM có nhiều thuận lợi để phát triển, trong đó có sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Quốc hội với nhiều cơ chế, chính sách vượt trội; truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình; nguồn nhân lực có lợi thế cạnh tranh; các giá trị văn hóa, xã hội đặc sắc và đội ngũ cán bộ đã ổn định, có chuyên môn, trách nhiệm.

Đây là những nền tảng để UBND TP.HCM kế thừa, tiếp tục đưa thành phố phát triển, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, dẫn dắt khu vực phát triển và đóng góp vào sự phát triển chung.

Về nhiệm vụ thời gian tới, tân Chủ tịch UBND TP.HCM xác định tập trung hoàn thiện việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; duy trì mức tăng trưởng hai con số trong suốt nhiệm kỳ và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đặc biệt, thành phố sẽ tập trung giải quyết bốn vấn đề lớn được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao nhiệm vụ, gồm kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy.

Triển khai hiệu quả quy hoạch TP.HCM đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm, xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

"Tôi sẽ cùng tập thể UBND TP.HCM đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương và nỗ lực tối đa để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, sự góp ý, giám sát của HĐND TP.HCM và sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Mong người dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, trí thức và các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đóng góp ý kiến, hiến kế cho sự phát triển của thành phố. Chính quyền TP.HCM sẽ lắng nghe với tinh thần cầu thị.

Tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Được, chủ tịch UBND TP.HCM vừa hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả lãnh đạo, điều hành của ông Nguyễn Văn Được là tiền đề quan trọng để tiếp nhận và kế thừa công việc", tân chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong cho hay.

Tân chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong khẳng định sau kỳ họp này sẽ bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ mới với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, sẽ dành trọn thời gian, tâm huyết, sức lực, tình cảm, trí lực cho nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP.HCM để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất.

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu - Ảnh 3.

Đồ họa : NGỌC THÀNH

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong: Sẽ dành trọn tâm huyết cho nhiệm vụ mới - Ảnh 4.Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, được HĐND TP.HCM khóa XI bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM.


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    Chủ đề: Lê Quốc Phong UBND TP. HCM HĐND TP.HCM Thành ủy TP.HCM

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