Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Hòa Hưng

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng Nguyễn Thị Thu Hường trao quà, học bổng cho thiếu nhi vượt khó - Ảnh: THUẬN VĂN

Tham dự ngày hội có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; lãnh đạo phường Hòa Hưng cùng hơn 300 đại biểu đại diện các hộ gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, đảng viên và người dân khu phố.

Tại ngày hội, bà Lê Thị Lan Phương, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 24, đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), đồng thời báo cáo kết quả các phong trào, hoạt động tại khu dân cư trong thời gian qua.

Trong việc bảo vệ môi trường, khu phố tổ chức 4 đợt tổng vệ sinh các tuyến đường, hẻm, phối hợp xóa quảng cáo trái quy định, vận động người dân đổi rác nhựa, pin cũ lấy cây xanh.

Ông Nguyễn Phước Lộc và bà Nguyễn Thị Thu Hường trao quà đến hộ gia đình, gia đình chính sách và người dân tiêu biểu khu phố 24 - Ảnh: THUẬN VĂN

Tại ngày hội, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc trao tặng cây xanh hạnh phúc cho khu phố và quà của lãnh đạo thành phố đến các hộ gia đình, gia đình chính sách, người dân tiêu biểu. Khu phố cũng trao quà cho thiếu nhi vượt khó, học tốt và khen thưởng các gương người tốt, việc tốt, gia đình văn hóa.

Dịp này, khu phố 24 phát động phong trào thi đua xây dựng khu dân cư "Đoàn kết - An toàn - Ấm no - Hạnh phúc" năm 2027.

Người dân, đoàn viên khu phố 24 (phường Hòa Hưng) tham quan các gian hàng, giao lưu văn hóa tại Ngày hội Đại đoàn kết - Ảnh: THUẬN VĂN