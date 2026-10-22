Phó bí thư Nguyễn Phước Lộc: Phát triển bệnh viện tại cụm y tế Thủ Đức, tăng độ bao phủ chăm sóc sức khỏe

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi khảo sát trụ sở các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM - Ảnh: THU HIẾN

Ngày 22-10, Thành ủy TP.HCM đã có buổi khảo sát trụ sở các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần.

Buổi khảo sát do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì. Cùng tham dự có đại diện Sở Y tế TP.HCM, lãnh đạo phường Tam Bình, cùng các sở, ngành.

Nhu cầu phát triển bệnh viện lớn, nhưng quỹ đất chưa đủ

Báo cáo tại buổi làm việc, bác sĩ Vũ Trí Thanh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức - cho hay bệnh viện hiện có 750 giường, mỗi ngày tiếp nhận trung bình 4.500 - 5.000 lượt bệnh nhân ngoại trú đến khám.

Theo tiêu chuẩn, bệnh viện có quy mô từ 500 giường trở lên cần ít nhất 4,5ha. Trong khi đó, bệnh viện hiện chỉ có 1,1ha và cơ sở vật chất đã cũ, chật hẹp, do vậy ảnh hưởng chất lượng khám chữa bệnh, sự hài lòng của người bệnh. Bệnh viện mong muốn được mở rộng cơ sở hạ tầng và quỹ đất.

Theo báo cáo của UBND phường Tam Bình, hiện phường chỉ có Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và 1 trạm y tế. Trong khi đó, dân số ngày càng tăng, bệnh nhân ngày càng đông, đã tạo áp lực lớn.

Tháng 9-2026, UBND TP.HCM đã có quyết định về chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới khu điều trị Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (khu F, 300 giường) với mức đầu tư dự kiến hơn 1.400 tỉ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay khó khăn trong việc thực hiện dự án là chưa có quỹ đất sạch để di dời 30 phòng, khoa chức năng để xây dựng mới khu điều trị F. (Bệnh viện đang đề xuất di dời đến khu đất số 14 Phú Châu, phường Tam Bình).

Tháng 8-2026, bệnh viện cũng đã có văn bản về việc xem xét, chấp thuận giao khu đất trên để sử dụng và quản lý.

UBND phường đề xuất sử dụng toàn bộ diện tích của Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần (37 Phú Châu) để xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức quy mô 1.000 giường, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (bên trái ngoài cùng) khảo sát khu đất 14 Phú Châu, phường Tam Bình - Ảnh: THU HIẾN

Ưu tiên bố trí quỹ đất để phát triển y tế, giáo dục

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã ghi nhận Đảng bộ phường Tam Bình đã có quyết tâm chính trị, có những cách làm để mở rộng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, giảm tải và nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại khu vực.

Việc này giảm tải cho các bệnh viện, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế, đồng thời tạo cảnh quan và điều kiện làm việc tốt hơn cho nhân viên y tế để họ có điều kiện làm việc tốt hơn để phục vụ nhân dân và bảo đảm độ bao phủ chăm sóc sức khỏe trên toàn địa bàn thành phố.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc Mục tiêu của việc bố trí trụ sở dôi dư sau sắp xếp là ưu tiên cho y tế, giáo dục và phải được triển khai khẩn trương, bảo đảm yêu cầu, tránh lãng phí, sử dụng hiệu quả quỹ đất dôi dư sau sắp xếp

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh việc đầu tư phát triển bệnh viện phải dựa vào dữ liệu, các khu vực như: Thuận An, Dĩ An và các phường Tam Bình, Hiệp Bình, Linh Xuân sau sắp xếp hiện chỉ có Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Tổng dân số tạm tính là khoảng 1,3 triệu người, thành phố đang phấn đấu đạt chỉ tiêu 35 giường bệnh trên 10.000 dân.

Theo quy mô dân số này, khu vực cần khoảng 4.760 giường bệnh, trong khi hiện mới có 1.150 giường, như vậy cần phát triển thêm 3.610 giường. Đầu tư y tế bao phủ khu vực này là rất cần thiết.

Thành phố xác định có 5 cực y tế chuyên sâu: cụm y tế chuyên sâu khu vực trung tâm, cụm y tế chuyên sâu Tân Kiên, cụm y tế chuyên sâu Thủ Đức, cụm y tế chuyên sâu ở khu vực Bà Rịa và cụm y tế chuyên sâu ở khu vực Bình Dương cũ.

Thành phố có chủ trương di dời một số trường đại học, bệnh viện lớn ra khỏi khu vực trung tâm để giảm kẹt xe nội thành, tạo cảnh quan, môi trường và nâng cao chỉ số môi trường. Cụm y tế Thủ Đức sẽ không di dời vì khu vực này đã được xác định là cụm y tế chuyên sâu. Do đó, xây thêm bệnh viện tại đây là nhu cầu xác đáng.

Trong khi chưa thể phát triển bệnh viện mới tại khu vực này, cần nâng cấp, mở rộng để tăng số giường bệnh của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Định hướng là nâng quy mô bệnh viện này từ 750 giường lên 1.700 giường, bệnh viện cần được bố trí một quỹ đất lớn.

Quỹ đất này không chỉ dành cho xây dựng mà còn cần có cây xanh, cảnh quan, môi trường; việc đầu tư phải được tính toán toàn diện ngay từ đầu.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc giao Đảng ủy, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành; trong đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành đơn vị liên quan lựa chọn và bố trí quỹ đất hợp lý, phục vụ mở rộng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, giảm tải cho bệnh viện.

Đảng bộ phường Tam Bình cần chủ trì, phối hợp cùng Sở Y tế và các đơn vị xây dựng phương án di dời, bù đổi quỹ đất và đầu tư đất cho y tế, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Phải bảo đảm không bỏ qua bất kỳ quy trình pháp lý nào, làm chặt chẽ ngay từ đầu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc khảo sát tại khu đất 37 Phú Châu được đề xuất để xây Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức - Ảnh: THU HIẾN