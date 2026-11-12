TP.HCM: Trồng cây xanh, sửa nhà, trao sinh kế chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết

Công trình "Vườn cây Đại đoàn kết", hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một TP.HCM Xanh - Sạch - Đẹp" năm 2026 tại phường Tân Hưng (TP.HCM) - Ảnh: K.ANH

Hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), nhiều địa phương tại TP.HCM triển khai các công trình, phần việc gắn với nhu cầu thiết thực của người dân.

Các hoạt động không chỉ tạo khí thế thi đua mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ vườn cây xanh đến mái nhà nghĩa tình

Sáng 12-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Hưng phối hợp Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM tổ chức lễ ra quân xây dựng công trình "Vườn cây Đại đoàn kết", hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một TP.HCM Xanh - Sạch - Đẹp" năm 2026.

Công trình được triển khai tại công viên xung quanh nhà sinh hoạt cộng đồng khu phố 28. Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM tài trợ 500 cây xanh, trong đó 100 cây được trồng trong giai đoạn 1 năm 2026, 400 cây còn lại sẽ triển khai trong năm 2027, gắn với các ngày lễ lớn.

Chương trình trồng cây tại phường Tân Hưng (TP.HCM) sáng 12-11 - Ảnh: K.ANH

Bà Phạm Thị Hạnh Tư, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Hưng, cho biết mỗi cây xanh được trồng không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, tạo bóng mát mà còn thể hiện trách nhiệm của cộng đồng với thế hệ mai sau.

Địa phương cũng vận động người dân chăm sóc cây xanh, tổng vệ sinh môi trường, phân loại rác và duy trì hoạt động "15 phút vì thành phố sạch, đẹp" vào sáng chủ nhật hằng tuần.

Cũng trong chuỗi hoạt động hướng đến ngày hội, sáng 11-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Thạnh tổ chức trao nhà sửa chữa, chống dột cho gia đình ông Cao Văn Rời, ở khu phố 20.

Gia đình ông Rời có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Ban công tác Mặt trận khu phố 20 đề xuất hỗ trợ gia đình sửa chữa nhà với tổng kinh phí 172 triệu đồng.

Trong đó, Quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ 80 triệu đồng, các cơ sở tôn giáo và mạnh thường quân đóng góp 72 triệu đồng, gia đình ông Rời đối ứng 20 triệu đồng.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Thạnh, thăm hỏi, động viên gia đình và nhấn mạnh ý nghĩa của công tác chăm lo an sinh xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

Ông Cao Văn Rời bày tỏ niềm vui, xúc động và cảm ơn chính quyền địa phương, các đơn vị, nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ gia đình.

Trao sinh kế, học bổng, xây dựng không gian văn hóa

Xây dựng công trình "Vườn cây đại đoàn kết" và trao tặng nhà sửa chữa cho hộ gia đình khó khăn - Ảnh: K.ANH - P.T

Tại xã Long Hải, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng các tổ chức chính trị - xã hội triển khai chuỗi 12 hoạt động chào mừng 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các hoạt động hướng đến nhiều nhóm đối tượng, trong đó có trao 11 phương tiện sinh kế cho hộ khó khăn, 10 thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ mắc bệnh có hoàn cảnh khó khăn; trao 50 suất học bổng "Tiếp sức em đến trường" cho học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Định và trang thiết bị dạy học cho Trường THCS Nguyễn Trãi.

Ở lĩnh vực môi trường và xây dựng đô thị văn minh, xã triển khai hai tuyến đường phụ nữ tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp, an ninh trật tự; thực hiện các mô hình "Ngôi nhà xanh nhân ái", "Tuyến đường cờ, hoa Cựu Chiến binh gương mẫu".

Các hoạt động văn hóa cộng đồng cũng được tổ chức với chương trình nhảy đồng diễn "Bài ca Đại đoàn kết", dự kiến diễn ra ngày 15-11 tại đường quy hoạch số 14; hoạt động văn nghệ, dân vũ tại khu dân cư và cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ với bản sắc văn hóa Việt" năm 2026.

Đáng chú ý, xã Long Hải còn triển khai mô hình "Du lịch cộng đồng - Trải nghiệm vườn cây ăn trái" tại vườn của nông dân Nguyễn Văn Đức và hoạt động "Tiệm ăn vui vẻ" tại ấp Hải Phong 1.

Một số hoạt động tại xã Long Hải dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) - Ảnh có dùng AI