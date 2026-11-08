Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao quà đến các hộ gia đình - Ảnh: KỲ PHONG

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Dự ngày hội có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Phát biểu tại ngày hội, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của chi bộ, ban điều hành, ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân khu phố đã tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào chăm lo người dân trong thời gian qua; từ đó đạt được chứng nhận khu dân cư đoàn kết - nghĩa tình - tự quản - an toàn.

Thời gian tới, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và toàn thể nhân dân khu phố nỗ lực toàn diện, tiếp tục phát huy dân chủ, gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình.

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tặng cây hạnh phúc đến khu phố 4, phường Tân Thành nhằm hưởng ứng chương trình trồng một triệu cây xanh trên địa bàn thành phố - Ảnh: KỲ PHONG

Chia sẻ với bà con, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc cho biết văn hóa là tư tưởng, tinh thần là truyền thống, bản sắc cũng là nền tảng, động lực tạo nên sức mạnh cội nguồn của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Truyền thống quý báu đó đã tạo nên sức mạnh nhân dân mà nhiều thế hệ cha ông đã gìn giữ, vun đắp để đất nước chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và chuẩn bị vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Trong mọi quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ, chính quyền TP.HCM luôn phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, xem đây là nguồn động lực mạnh mẽ để phát triển.

Mọi sự tăng trưởng của đất nước, thành phố và hiệu quả của các phong trào, cuộc vận động, hoạt động an sinh phải lấy yếu tố người dân thụ hưởng làm thước đo đánh giá.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng nhấn mạnh khi triển khai mọi công tác phải quan tâm 4 chính sách đồng bộ, gồm chính sách chăm lo người có công, chính sách bao phủ về an sinh xã hội, chính sách bảo trợ xã hội, trợ giúp xã hội và chính sách hậu phương quân đội; song phải đảm bảo cụ thể, rõ nguồn lực và theo dõi kết quả cuối cùng.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trồng cây cùng các em thiếu nhi - Ảnh: KỲ PHONG

"Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, nghĩa tình và sự đồng lòng của nhân dân, khu phố 4 nói riêng và phường Tân Thành nói chung sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững", Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc nói.

"Khu phố nghĩa tình", chăm lo an sinh Tại ngày hội, ông Vũ Văn Đô - Phó bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 4 - cho biết năm 2026, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn khu phố tiếp tục được củng cố, tư tưởng nhân dân cơ bản ổn định, đa số đồng thuận và tích cực hưởng ứng phong trào tại địa phương. Công tác vận động chăm lo an sinh xã hội được triển khai thiết thực, các mô hình thu gom, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan được phát huy. Trong đó, mô hình "Khu phố nghĩa tình" đã vận động xã hội hóa gần 77 triệu đồng, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội dịp Tết được quan tâm với nhiều hình thức sinh động, đặc biệt chương trình "Trung thu cho em - Tiếp sức đến trường" đã trao 500 phần quà và 14 suất học bổng với tổng kinh phí gần 34 triệu đồng...

Dịp này, khu phố 4, phường Tân Thành cũng đạt công nhận và được trao giấy chứng nhận "Khu dân cư đoàn kết - nghĩa tình - tự quản - an toàn năm 2026" - Ảnh: KỲ PHONG