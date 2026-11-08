Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau

tác giả
KỲ PHONG
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Ngày 8-11, Chi bộ - Ban điều hành - Ban công tác Mặt trận khu phố 4, phường Tân Thành, TP.HCM tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam.

- Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao quà đến các hộ gia đình - Ảnh: KỲ PHONG

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Dự ngày hội có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Phát biểu tại ngày hội, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của chi bộ, ban điều hành, ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân khu phố đã tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào chăm lo người dân trong thời gian qua; từ đó đạt được chứng nhận khu dân cư đoàn kết - nghĩa tình - tự quản - an toàn.

Thời gian tới, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và toàn thể nhân dân khu phố nỗ lực toàn diện, tiếp tục phát huy dân chủ, gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình.

- Ảnh 3.

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tặng cây hạnh phúc đến khu phố 4, phường Tân Thành nhằm hưởng ứng chương trình trồng một triệu cây xanh trên địa bàn thành phố - Ảnh: KỲ PHONG

Chia sẻ với bà con, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc cho biết văn hóa là tư tưởng, tinh thần là truyền thống, bản sắc cũng là nền tảng, động lực tạo nên sức mạnh cội nguồn của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Truyền thống quý báu đó đã tạo nên sức mạnh nhân dân mà nhiều thế hệ cha ông đã gìn giữ, vun đắp để đất nước chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và chuẩn bị vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Trong mọi quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ, chính quyền TP.HCM luôn phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, xem đây là nguồn động lực mạnh mẽ để phát triển. 

Mọi sự tăng trưởng của đất nước, thành phố và hiệu quả của các phong trào, cuộc vận động, hoạt động an sinh phải lấy yếu tố người dân thụ hưởng làm thước đo đánh giá.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng nhấn mạnh khi triển khai mọi công tác phải quan tâm 4 chính sách đồng bộ, gồm chính sách chăm lo người có công, chính sách bao phủ về an sinh xã hội, chính sách bảo trợ xã hội, trợ giúp xã hội và chính sách hậu phương quân đội; song phải đảm bảo cụ thể, rõ nguồn lực và theo dõi kết quả cuối cùng.

- Ảnh 4.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trồng cây cùng các em thiếu nhi - Ảnh: KỲ PHONG

"Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, nghĩa tình và sự đồng lòng của nhân dân, khu phố 4 nói riêng và phường Tân Thành nói chung sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững", Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc nói.

"Khu phố nghĩa tình", chăm lo an sinh

Tại ngày hội, ông Vũ Văn Đô - Phó bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 4 - cho biết năm 2026, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn khu phố tiếp tục được củng cố, tư tưởng nhân dân cơ bản ổn định, đa số đồng thuận và tích cực hưởng ứng phong trào tại địa phương.

Công tác vận động chăm lo an sinh xã hội được triển khai thiết thực, các mô hình thu gom, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan được phát huy.

Trong đó, mô hình "Khu phố nghĩa tình" đã vận động xã hội hóa gần 77 triệu đồng, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội dịp Tết được quan tâm với nhiều hình thức sinh động, đặc biệt chương trình "Trung thu cho em - Tiếp sức đến trường" đã trao 500 phần quà và 14 suất học bổng với tổng kinh phí gần 34 triệu đồng...

- Ảnh 5.

Dịp này, khu phố 4, phường Tân Thành cũng đạt công nhận và được trao giấy chứng nhận "Khu dân cư đoàn kết - nghĩa tình - tự quản - an toàn năm 2026" - Ảnh: KỲ PHONG

- Ảnh 6.

Các đại biểu dự ngày hội chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: KỲ PHONG

- Ảnh 7.Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Phong trào phụ nữ đóng góp quan trọng xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Ngày 5-11, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ hội, hội viên phụ nữ các giới năm 2026.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
KỲ PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: khu dân cư an sinh xã hội phường Tân Thành Thành ủy TP.HCM Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất