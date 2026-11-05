Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Phong trào phụ nữ đóng góp quan trọng xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM trao giải thưởng Nguyễn Thị Định TP.HCM lần thứ 9 năm 2026 cho bà Nguyễn Trần Phượng Trân và bà Trần Thị Phương Hoa - Ảnh: DUYÊN PHAN



Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Bùi Thanh Nhân dự hội nghị.

Phụ nữ tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển TP.HCM

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận những đóng góp bền bỉ, thầm lặng, tình cảm của đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ sở đã tích cực xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, hỗ trợ phụ nữ và chăm sóc trẻ em tại từng địa phương.

Phó bí thư Thành ủy cho biết TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, quản trị đô thị, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bảo đảm an sinh xã hội, chính sách người có công và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Trong toàn bộ tiến trình đó, phụ nữ vừa là đối tượng cần được quan tâm, chăm lo, bảo vệ, cùng thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển, đồng thời cũng là chủ thể tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đã quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác phụ nữ, vấn đề về bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong giai đoạn phát triển mới.

Trong đó, người phụ nữ giữ trong mình những giá trị thiêng liêng, vừa là người bà, người mẹ, người vợ và cũng là người con trong gia đình.

Thực tiễn cho thấy phụ nữ chiếm 1/2 dân số, là lực lượng xã hội có vị trí, vai trò, chức năng quan trọng trong mọi mặt đời sống xã hội. Từ đó, đòi hỏi cấp ủy chính quyền, hệ thống chính trị các cấp nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tốt hơn vai trò.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP.HCM, Hội Liên hiệp phụ nữ TP khẩn trương tổng hợp kết quả hội nghị, gửi các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; đồng thời phối hợp theo dõi, đôn đốc việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị và báo cáo Thường trực Thành ủy.

Đối với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo, ông Lộc đề nghị UBND TP căn cứ tính chất, mức độ cấp thiết và khả năng cân đối nguồn lực để rà soát, lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp liên quan trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em, gia đình; nhất là lồng ghép chỉ số phát triển gia đình, phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp.

Phó bí thư Nguyễn Phước Lộc cũng nhấn mạnh Đảng bộ và cả hệ thống chính trị TP.HCM luôn xác định nhiệm vụ phát huy vai trò công tác Hội Liên hiệp phụ nữ TP và phong trào phụ nữ nói chung ngày càng thực chất. Từ cơ sở này sẽ đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM văn minh - hiện đại - nghĩa tình, phát triển nhanh và bền vững.

Tăng cường chăm sóc sức khỏe phụ nữ và nâng tỉ lệ sinh

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tại hội nghị, nhiều ý kiến nêu lên thực tế chi phí và thời gian tiếp cận dịch vụ y tế ảnh hưởng nhiều đến quyết định khám và tầm soát bệnh của người dân, đề xuất mở rộng các cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi...

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - kiến nghị TP.HCM bố trí nguồn lực tiêm ngừa HPV cho trẻ vị thành niên, cả nam lẫn nữ để xóa bỏ nguồn lây nhiễm ung thư cổ tử cung. Song song đó bố trí nguồn lực để phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tầm soát ung thư cổ tử cung, ung thư vú.

Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cũng cho rằng cần giảm chi phí tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại; đưa tư vấn sức khỏe trước hôn nhân đến gần hơn với người lao động; quan tâm hỗ trợ phụ nữ chi phí nuôi con để góp phần tăng mức sinh tại TP.HCM.

Bà Lê Thị Thúy Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thủ Dầu Một - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bà Lê Thị Thúy Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thủ Dầu Một - đề xuất TP.HCM có chính sách chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi, mở rộng các cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không người nuôi dưỡng. Bà kiến nghị nghiên cứu cơ chế tích lũy tài chính khi người dân còn trong độ tuổi lao động; bồi dưỡng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực làm công tác sức khỏe tại địa phương.

Bà Vũ Kiều Nữ - Phó chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân TP.HCM - cũng nêu kiến nghị có thêm những chính sách hỗ trợ cho phụ nữ trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao đổi lại các ý kiến - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao đổi lại những kiến nghị của các đại biểu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết TP.HCM xác định khối lượng công việc của các sở ngành hiện rất lớn, đòi hỏi sự tập trung cao độ và không ngừng rà soát, điều chỉnh các chủ trương, chính sách cho tiệm cận thực tiễn.

Ông Cường cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ - những trụ cột vun vén mái ấm gia đình - cùng chính sách hỗ trợ thiết thực cho nữ công nhân, trường mầm non khu công nghiệp, và chính sách dân số khuyến khích sinh con.

Các vấn đề về thiết chế văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc và việc lồng ghép giới trong phê duyệt các dự án đầu tư công, công trình công cộng do đó sẽ đặt lên hàng đầu.

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM cũng trao giải thưởng Nguyễn Thị Định TP.HCM lần thứ 9 năm 2026 cho bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM và bà Trần Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP.HCM, nguyên Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: DUYÊN PHAN