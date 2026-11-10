Đoàn đại biểu MTTQ TP.HCM dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An, trao hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 nhà đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nghệ An

Dự cùng đoàn có ông Phan Sỹ Cường - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Tiếp đó, đoàn tham quan cụm di tích quê nội Làng Sen và cụm di tích quê ngoại Hoàng Trù thuộc di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng trong dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 nhà đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nghệ An; thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, góp phần kết nối nguồn lực, chăm lo nhà ở cho người dân còn khó khăn.

Đoàn tham quan hai cụm di tích Làng Sen và Hoàng Trù thuộc di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Hành trình kết nối" năm 2026 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Chương trình nhằm tạo điều kiện cho các vị trí thức, cá nhân tiêu biểu các giới, đại biểu dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn thành phố tham quan các điểm di tích lịch sử, công trình trọng điểm tại một số tỉnh miền Trung; tìm hiểu truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam, quá trình hình thành, bảo tồn và phát huy giá trị của các công trình văn hóa, mang ý nghĩa lịch sử, truyền thống của đất nước.

Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên



Đồng thời, tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa lãnh đạo thành phố với các vị trí thức, chức sắc, chức việc các tôn giáo, dân tộc thiểu số.

Góp phần tuyên truyền vận động các vị trí thức, cá nhân tiêu biểu và chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động.