Đắk Lắk hỗ trợ mỗi khu dân cư 10 triệu đồng tổ chức bữa cơm đại đoàn kết

Tiết mục văn nghệ trong ngày hội đoàn kết dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk trước đây - Ảnh: TÂM AN

Ngày 6-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho hay Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các khu dân cư trên địa bàn tỉnh để tổ chức "Bữa cơm đại đoàn kết" trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Cụ thể theo Kết luận số 430 ngày 5-11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/khu dân cư với tổng kinh phí dự kiến hơn 15 tỉ đồng để tổ chức "Bữa cơm đại đoàn kết".

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk rà soát, cân đối nguồn kinh phí, hoàn thiện thủ tục, bảo đảm chuyển kinh phí hỗ trợ đến các thôn, buôn, tổ dân phố trước ngày 10-11.

Bên cạnh đó giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh lãnh, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp triển khai việc hỗ trợ, tổ chức các hoạt động bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

Bữa cơm đại đoàn kết là dịp để để cán bộ, nhân dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Đây cũng là dịp để toàn dân cùng nhìn lại những kết quả trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, góp phần lan tỏa ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dự kiến từ ngày 17-11 đến 24-11 tỉnh Đắk Lắk tổ chức Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề "Đắk Lắk - Nơi hội tụ những sắc màu văn hóa" với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch.