Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Sức mạnh đại đoàn kết bắt đầu từ mỗi gia đình

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham quan khu vực trưng bày sản phẩm OCOP và một số sản phẩm địa phương - Ảnh: THU HƯƠNG

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh, ngày 11-11, ông Đỗ Văn Chiến - Phó chủ tịch thường trực Quốc hội - dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, thành phố Bắc Ninh.

Thôn Bến Huyện hiện có 366 hộ với trên 1.600 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống, phần đông là đồng bào Sán Dìu. Bà con chủ yếu làm nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ và có nghề làm mỳ gạo truyền thống tiếp tục được duy trì, phát triển.

Đáng chú ý thôn có 349 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa và thôn được công nhận Thôn văn hóa tiêu biểu. Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Tại ngày hội, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để mỗi người dân thêm gắn bó, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Ông Chiến cho biết Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và hỗ trợ người nghèo. Minh chứng vừa qua là cả nước đã xây dựng 334.000 căn nhà Đại đoàn kết dành cho hộ nghèo.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gần 4.200 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập và tổ chức an táng chu đáo, trang trọng.

Với thành phố Bắc Ninh, ông đánh giá việc mở rộng không gian phát triển đang mở ra nhiều cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nhất là kết hợp thế mạnh về công nghiệp, dịch vụ với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng hoa, quà và 20 triệu đồng cho cán bộ, nhân dân thôn Bến Huyện; trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, nghệ nhân tiêu biểu và 94 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã Nam Dương. Mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng - Ảnh: THU HƯƠNG



Thời gian tới, ông Chiến đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt với địa bàn có đông đồng bào dân tộc Sán Dìu sinh sống, ông Đỗ Văn Chiến lưu ý việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc và quan tâm gìn giữ tiếng nói, phong tục thờ cúng tổ tiên, nền nếp gia đình, dòng họ...

Việc gìn giữ văn hóa, theo ông Chiến, cần bắt đầu từ ý thức của từng cá nhân, từng gia đình, qua đó trao truyền những giá trị quý báu cho các thế hệ tiếp nối, để bản sắc dân tộc luôn được phát huy trong đời sống hiện đại.

Khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng, ông Chiến nhấn mạnh mọi chủ trương, đường lối đều phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân. Nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể của công cuộc đổi mới. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được vun đắp từ chính sự gắn bó, đồng lòng trong mỗi gia đình và từng khu dân cư.