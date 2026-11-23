Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 23-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong đã có phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Mở đầu phát biểu, ông Lê Quốc Phong cho biết hôm nay, đúng vào ngày kỷ niệm 86 năm cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, trong khí thế quyết tâm, khẩn trương của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, UBND Thành phố tổ chức hội nghị công bố quy hoạch.

Ông nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng của thành phố mang tên Bác, đánh dấu chặng đường phát triển mới, cho tầm nhìn 100 năm của siêu đô thị TP.HCM.

Bản đồ phát triển dẫn dắt mọi quyết sách của TP.HCM trong nhiều thập kỷ

Theo ông Lê Quốc Phong, sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, TP.HCM bước vào một không gian phát triển mới rộng lớn hơn, đa dạng hơn, hội tụ đầy đủ các lợi thế về đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch, kinh tế biển và hệ sinh thái tự nhiên.

Không gian mới mở ra cơ hội chưa từng có, đồng thời đòi hỏi một tầm nhìn thống nhất, đủ tầm để phát huy sức mạnh tổng hợp.

Việc lập Quy hoạch tổng thể thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quy hoạch tạo nền tảng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, không gian, hạ tầng, quốc phòng - an ninh; nâng cao vai trò, vị thế của thành phố trong Vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng trưởng về lượng mà phải bứt phá về chất, mang tầm vóc của một siêu đô thị toàn cầu, ngang tầm các đô thị hàng đầu châu Á và thế giới, đồng thời là một thành phố đáng sống.

Các đại biểu Trung ương và TP.HCM dự hội nghị - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định: “Quy hoạch tổng thể thành phố được phê duyệt là văn bản pháp lý có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, là "bản đồ phát triển" dẫn dắt mọi quyết sách của thành phố trong nhiều thập kỷ tới”.

Với ý nghĩa to lớn của quy hoạch tầm nhìn 100 năm, thành phố nhận thức việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các quy hoạch là tiền đề quan trọng để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Quy hoạch là kết tinh của trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới tư duy mạnh mẽ với tầm nhìn dài hạn. 100 năm quy hoạch đã định hình rõ mô hình tăng trưởng mới dựa trên KHCN, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển. Đồng thời xác lập cấu trúc không gian siêu đô thị, 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 10 hệ liên kết chiến lược. CHỦ TỊCH UBND TP.HCM LÊ QUỐC PHONG

Huy động mọi nguồn lực để hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh dự hội nghị - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Để nhanh chóng triển khai quy hoạch, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố sẽ bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội tại hội nghị.

Trước hết, thành phố sẽ khẩn trương công bố rộng rãi quy hoạch bằng nhiều hình thức để tuyên truyền trong cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về định hướng phát triển, tạo sự đồng thuận cao để cùng chung tay thực hiện quy hoạch chung và các dự án mà thành phố đang kêu gọi đầu tư.

TP.HCM cũng sẽ rà soát, lập kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch; rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm khớp nối đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tổng thể.

Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông và Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết dự hội nghị - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cùng với đó là phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù theo các luật, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, hệ thống giao thông, không gian đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và các cực động lực phát triển đã được định hình.

“Xây dựng TP.HCM trở thành 'Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới' là sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố”, ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

“Trong hành trình đầy thử thách nhưng cũng giàu cảm hứng, tràn đầy khát vọng, bên cạnh sự cố gắng của thành phố, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự đồng hành của các Bộ, ngành, địa phương bạn, đối tác quốc tế để thành phố sớm đạt được những mục tiêu chiến lược đã xác định”, Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Các mục tiêu phát triển được xác định theo từng dấu mốc dài hạn Đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu là đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế. Thành phố phấn đấu đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á; nằm trong top 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới thuộc nhóm thu nhập cao. Đến năm 2045, TP.HCM phấn đấu nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới. Đến năm 2075 và xa hơn, TP trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.