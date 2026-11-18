Phối cảnh metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM - Ảnh: Liên danh tư vấn

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Trong đó, đường sắt, metro được xác định là xương sống của hệ thống vận tải hành khách, giữ vai trò dẫn dắt tổ chức không gian và phát triển đô thị.

Theo quy hoạch, mạng lưới đường sắt đô thị được tổ chức theo cấu trúc đa cấp, kết hợp các tuyến xuyên tâm, vành đai và liên vùng. Hệ thống đường sắt đô thị sẽ kết nối khu vực trung tâm với các cực động lực, trung tâm đô thị, cảng biển, sân bay và các địa phương trong vùng.

Theo đó, đến năm 2050, thành phố sẽ hoàn thành 18 tuyến metro (MRT) với tổng chiều dài khoảng 960km cùng mạng lưới đường sắt nhẹ và tàu điện mặt đất (LRT/Tramway) khoảng 450km.

Trong quá trình triển khai hệ thống đường sắt đô thị, thành phố sẽ phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Theo đó, mạng lưới đường sắt trở thành khung cấu trúc không gian và giao thông chủ đạo, thúc đẩy chuyển đổi từ mô hình đô thị lan tỏa, phụ thuộc xe cá nhân sang đô thị đa cực, đa trung tâm, có khả năng kết nối cao và thuận tiện tiếp cận.

Theo quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, quy hoạch, số lượng, chiều dài, nguyên tắc xác định đoạn đi ngầm hoặc nổi của các tuyến đường sắt đô thị sẽ tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung trên cơ sở nhu cầu phát triển của đô thị, các điều kiện về kinh tế - xã hội, hiệu quả khai thác đất đai.

Vị trí, hướng tuyến và nhà ga sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn lập quy hoạch chuyên ngành giao thông, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thực hiện theo dự án riêng được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lộ trình phát triển mạng lưới đường sắt đô thị sẽ được xây dựng cụ thể trên cơ sở đánh giá, xây dựng nguồn lực, xác định các phương thức triển khai đối với từng tuyến.

Thực hiện nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, thành phố đang đầu tư đồng loạt 8 dự án, hướng tới có 255km metro vào năm 2030.

Các tuyến hiện đang thi công gồm metro số 2 đoạn Tham Lương - Bến Thành, metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm cùng đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Công trường cầu vượt sông Soài Rạp thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ tất bật thi công - Ảnh: THUẬN VĂN

Từ nay đến cuối năm 2026, dự kiến có thêm 5 tuyến được khởi công, gồm tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, metro số 2 đoạn Tham Lương đến ranh tỉnh Tây Ninh, metro số 6 giai đoạn 1 (Phú Hữu - Tân Sơn Nhất), metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM, metro số 1 TP mới Bình Dương - Suối Tiên.

Đến năm 2035, thành phố dự kiến hoàn thành thêm 7 tuyến để nâng tổng chiều dài mạng lưới lên 532km. Hiện một số tuyến ở giai đoạn này cũng đã có nhà đầu tư đề xuất, như metro số 4 do Tập đoàn Sovico nghiên cứu.

Đường sắt chuyên dụng kết nối siêu cảng Bên cạnh mạng lưới đường sắt đô thị, quy hoạch nêu hệ thống đường sắt quốc gia gồm: đường sắt Hà Nội - TP.HCM, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến TP.HCM - Cần Thơ, TP.HCM - Lộc Ninh, Bàu Bàng - Phú Giáo, TP.HCM - Tây Ninh, Biên Hòa - Vũng Tàu. Đáng chú ý là định hướng phát triển đường sắt chuyên dụng kết nối cảng Hiệp Phước, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cùng các nhánh đến khu công nghiệp, trung tâm logistics, sân bay và cảng biển.