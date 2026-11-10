Triển khai xác định ranh mốc thu hồi đất làm metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM

Metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM là một trong hai tuyến đang được tập trung triển khai khởi công cuối năm 2026 để kết nối trung tâm thành phố với khu vực Bình Dương cũ - Ảnh: Liên danh tư vấn





Ngày 10-11, UBND phường Phú Lợi làm việc với đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương (thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM) để phối hợp triển khai xác định ranh mốc thu hồi đất dự án metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM.

Bàn giao hồ sơ, xác định ranh mốc thu hồi đất

Theo quy hoạch, tuyến metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM dài khoảng 33,2km, có 17,8km đi ngầm, đi qua địa bàn 16 phường thuộc TP.HCM. Riêng tại phường Phú Lợi, tuyến đi qua dài 2,1km với khoảng 141 thửa đất bị ảnh hưởng, xung quanh các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, đại lộ Bình Dương.

Để bảo đảm công tác triển khai dự án đúng tiến độ, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM đề nghị Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương và UBND phường Phú Lợi phối hợp, hỗ trợ công tác khảo sát, xác định và cắm mốc ranh giới đất bị ảnh hưởng. Đây là cơ sở triển khai các bước tiếp theo trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đại diện UBND phường Phú Lợi, ông Nguyễn Duy thống nhất với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai và đề nghị các đơn vị cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin kỹ thuật cũng như phối hợp chặt với địa phương nhằm bảo đảm việc xác định ranh mốc chính xác, công khai, đúng quy định.

Toàn tuyến có 24 nhà ga, gồm 11 ga trên cao từ C0 - C10 và 13 ga ngầm từ C11 - C23; 1 depot Hiệp Bình Phước - Ảnh: Liên danh tư vấn

Metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM ảnh hưởng khoảng 2.652 trường hợp

Theo quyết định của UBND TP.HCM, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM có tổng mức đầu tư hơn 36.586 tỉ đồng, thực hiện từ ngân sách, do Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP làm chủ đầu tư.

Metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM có điểm đầu là ga S5 thuộc tuyến metro 1 TP mới Bình Dương - Suối Tiên (phường Bình Dương), điểm cuối tại ga Tao Đàn thuộc metro số 2 TP.HCM (phường Bến Thành).

16 phường dự án đi qua gồm Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành và Bàn Cờ.

Diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng khoảng 85,8ha với khoảng 2.652 trường hợp. Trong đó 2.092 trường hợp bị thu hồi một phần đất và 560 trường hợp bị thu hồi toàn bộ.

Về tái định cư, quỹ nhà, đất dự kiến được rà soát, bố trí từ các khu tái định cư hiện có tại các phường Phú Lợi, Thuận An và những địa bàn liên quan.

Thành phố nghiên cứu bổ sung quỹ nhà, đất phù hợp với nhu cầu thực tế, quy hoạch và khả năng cân đối nguồn vốn theo quy định. Việc bố trí tái định cư phải bảo đảm điều kiện theo quy định pháp luật trước khi thu hồi đất đối với những trường hợp thuộc diện được bố trí tái định cư...

Theo kế hoạch, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP phối hợp với các địa phương xây dựng tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng theo từng địa bàn, đoạn tuyến, vị trí nhà ga; ưu tiên bàn giao mặt bằng tại các vị trí phục vụ khởi công, thi công dự án.

Metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM là dự án nằm trong danh mục 8 tuyến mà TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành đến năm 2030 hoàn thành 8 tuyến metro để nâng tổng chiều dài mạng lưới lên 255km.

Hiện thành phố đã khởi công và thi công ba tuyến gồm metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương dài 11,3km, metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài 6,2km và đường sắt Bến Thành - Cần Giờ 54km. Sắp tới, TP.HCM cũng sẽ khởi công đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Theo kế hoạch, tháng 12-2026, thành phố khởi công tiếp ba tuyến gồm metro số 1 đoạn TP mới Bình Dương - Suối Tiên, metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM và metro số 6 giai đoạn 1, đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu.