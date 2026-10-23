Nhiều giải pháp để khơi thông nguồn lực tài chính cho vùng Đông Nam Bộ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NHNN

Dư nợ tín dụng vùng Đông Nam Bộ chiếm 35% cả nước

Chiều nay, 23-10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị "Ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030".

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28-8-2026 xác định vùng Đông Nam Bộ là vùng động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước, là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số và logistics quốc tế.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, năm 2026 là năm mở đầu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, đặt ra yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo lãnh đạo NHNN, khơi thông nguồn vốn cho vùng Đông Nam Bộ cần sự phối hợp thường xuyên giữa địa phương, doanh nghiệp và ngân hàng, từ khâu hoàn thiện cơ chế chính sách đến khâu tổ chức thực hiện.

Theo đó, đối với các bộ, ngành và chính quyền địa phương, để tạo thuận lợi cho việc tiếp cận vốn tín dụng, cần công bố, cập nhật danh mục dự án trọng điểm với thông tin rõ ràng về quy mô, chủ đầu tư, tiến độ, nhu cầu vốn và cơ cấu nguồn vốn, đồng thời tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng…

Đối với dự án hạ tầng lớn, cần kết hợp hài hòa các nguồn vốn đầu tư công, công - tư, thị trường vốn, vốn chủ sở hữu và tín dụng ngân hàng; nâng cao hiệu quả cơ chế bảo lãnh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển hạ tầng dữ liệu phục vụ đánh giá tín dụng.

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Tín dụng - cho biết, đến cuối tháng 9, tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 20,7 triệu tỉ đồng, tăng 11,7% so với cuối năm 2025. Riêng tại khu vực Đông Nam Bộ, tín dụng ước đạt gần 6,8 triệu tỉ đồng, chiếm gần 35% dư nợ toàn quốc và tăng 10,93% so với cuối năm 2025.

NHNN đã có cơ chế loại trừ/cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các NHTM tham gia tài trợ 35 công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, địa phương góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số với tổng nhu cầu vốn vay khoảng 1,7 triệu tỉ đồng.

Trong đó, trên địa bàn Đông Nam Bộ có 15 dự án với tổng nhu cầu vốn vay khoảng 757 nghìn tỉ đồng.

Doanh nghiệp mong lãi suất vay rẻ hơn

Tại hội nghị, đại diện Công ty Ban Mai kiến nghị ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Theo doanh nghiệp này, doanh nghiệp sản xuất thường có biên lợi nhuận thấp, trong khi chu kỳ vốn kéo dài từ 6 tháng trở lên. Nếu lãi suất cho vay trên 10%/năm, chi phí tài chính sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh.

Điều kiện tiếp cận vốn cũng cần mở hơn vì nhiều doanh nghiệp có đơn hàng, hợp đồng kinh tế và khả năng tạo dòng tiền nhưng lại hạn chế về tài sản thế chấp.

"Ngân hàng nên xem xét linh hoạt hơn, tăng cường đánh giá dựa trên hợp đồng, dòng tiền, uy tín và năng lực thực hiện của doanh nghiệp, đồng thời mở rộng các hình thức cấp tín dụng và bảo lãnh phù hợp, trên cơ sở bảo đảm an toàn và tuân thủ pháp luật", doanh nghiệp này kiến nghị.

Ông Lê Như Thạch - Phó chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) - cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam cần lượng vốn đầu tư lớn, trong khi nguồn vốn trung và dài hạn còn hạn chế.

Việc phụ thuộc nhiều vào tín dụng ngân hàng gây áp lực lên hệ thống tài chính, đồng thời khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn do lãi suất cao và điều kiện vay khắt khe hơn.

Ông Thạch kiến nghị đa dạng hóa nguồn vốn thông qua phát triển thị trường trái phiếu, cổ phiếu, quỹ đầu tư hạ tầng, huy động vốn quốc tế và thúc đẩy hợp tác công - tư.

Đồng thời, cần đơn giản hóa thủ tục tín dụng, tăng cường bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, kiểm soát rủi ro và ưu tiên vốn cho các dự án hiệu quả, hạ tầng chiến lược, đổi mới công nghệ và sản xuất có giá trị gia tăng cao.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với mô hình tổ chức mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, TP đề nghị các đơn vị rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, đầu tư và thủ tục hành chính, để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. TP.HCM sẽ tăng cường đối thoại, tiếp nhận kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp, qua đó kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo NHNN chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác/hợp đồng tín dụng giữa các ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn vùng Đông Nam Bộ - Ảnh: NHNN Tại hội nghị, các ngân hàng và doanh nghiệp đã trao 18 thỏa thuận hợp tác cho các dự án, phương án kinh doanh thuộc các lĩnh vực: công nghiệp chế tạo, năng lượng, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, nhà ở xã hội... có vai trò quan trọng đối với kinh tế vùng Đông Nam Bộ. Cụ thể, Vietcombank tài trợ cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mặt Trời Sài Gòn để thực hiện dự án quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP. HDBank và Vikki Bank đồng tài trợ cho Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico để thực hiện dự án tuyến metro số 4-5 tại TP.HCM. Agribank tài trợ cho Công ty TNHH DATP 2-3 Đường vành đai 4 HCM để thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TP.HCM, với thỏa thuận trị giá 4.867 tỉ đồng. MBBank tài trợ cho Công ty TNHH Future Textile Việt Nam để thực hiện dự án nhà máy sản xuất vải dệt với thỏa thuận trị giá 6.050 tỉ đồng. Vietcombank tài trợ cho Tập đoàn đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex để đầu tư dự án nhà ở xã hội - khu 2 Việt Sing và nhà ở xã hội - khu 7 Việt Sing với thỏa thuận trị giá 1.113 tỉ đồng. BIDV và VietinBank đồng tài trợ cho Công ty TNHH MTV dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC để thực hiện gói thầu EPIC 1 thuộc dự án tái phát triển mở Maydan Mahzam với thỏa thuận tổng trị giá 2,8 tỉ USD...