Quy hoạch tổng thể giúp TP.HCM đạt mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tầm nhìn 100 năm là cơ sở để TP.HCM chủ động định hình một cấu trúc không gian phát triển bền vững, linh hoạt và có sức chống chịu cao, từng bước khẳng định vai trò là siêu đô thị quốc tế, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và kinh tế biển hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tuổi Trẻ trao đổi với kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, xung quanh ý nghĩa, lợi thế phát triển của TP.HCM từ quy hoạch tổng thể.

Dẫn dắt nguồn lực, kiến thiết phát triển

* Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của Quy hoạch tổng thể trong việc hoạch định con đường phát triển cho TP.HCM trong dài hạn?

- Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác lập mô hình xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới đưa TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu.

KTS Khương Văn Mười - Ảnh: NVCC

Từ mô hình được xác lập đó, việc xây dựng Quy hoạch tổng thể nhằm thiết kế bộ khung, hoạch định cấu trúc phát triển TP.HCM thống nhất trên tất cả các lĩnh vực với các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn, tầm nhìn 100 năm.

Với Quy hoạch tổng thể, TP.HCM đã có con đường, lộ trình phát triển. Nhất là trong bối cảnh TP.HCM có không gian phát triển mới và bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số bền vững, hướng tới trở thành đô thị toàn cầu.

* Như vậy triển khai Quy hoạch tổng thể thì TP.HCM có thể tập trung được các nguồn lực phát triển để cùng nhìn về "một hướng", đạt được các mục tiêu chung?

- Đúng vậy. Với "tấm áo" quy hoạch tổng thể, TP.HCM định hình khung phát triển nền tảng cho tất cả các lĩnh vực phát triển thống nhất.

Trên nền tảng các mục tiêu phát triển chung đó, các nguồn lực được dẫn dắt, huy động, bao gồm đầu tư công, đầu tư khối doanh nghiệp tư nhân đến từng cá nhân, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học… tạo ra cấu trúc hoàn chỉnh.

Quy hoạch tổng thể tích hợp, lồng ghép các loại quy hoạch giúp rút ngắn thời gian lập quy hoạch và sau khi được phê duyệt có thể triển khai ngay các dự án đầu tư, hạn chế tình trạng nhà đầu tư phải mất thời gian chờ quy hoạch.

Về phía các xã, phường, đặc khu căn cứ Quy hoạch tổng thể cùng điều kiện, tiềm năng thực tế để triển khai quy hoạch cấp dưới phù hợp yêu cầu phát triển của địa phương, đặt trong tương quan liên địa phương, liên phân vùng, liên vùng, theo các cực tăng trưởng, theo các hệ liên kết chiến lược…

Các Sở, ban, ngành cũng căn cứ theo quy hoạch để tham mưu hoạch định các chiến lược phát triển, các lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm.

Về tổng thể, thành phố sẽ căn cứ Quy hoạch tổng thể để điều phối các nguồn lực, điều tiết chiến lược phát triển phù hợp từng giai đoạn và trong tầm nhìn dài hạn.

Đồng thời, khi triển khai Quy hoạch tổng thể thành phố cũng nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Trung ương. Bởi lẽ sự phát triển của TP.HCM có tính dẫn dắt, lan tỏa cho vùng và cả nước.

Diện mạo TP.HCM ngày càng khang trang, hiện đại, hướng đến đô thị đáng sống - Ảnh: CHÂU TUẤN

Triển khai quy hoạch chủ động, quyết liệt

* Ông đánh giá thế nào về sự chuẩn bị cũng như triển khai hiện thực hóa các nội dung Quy hoạch tổng thể của TP.HCM thời gian qua?

- Dù Quy hoạch tổng thể TP.HCM được phê duyệt cuối tháng 10-2026 nhưng đó là kết quả quá trình TP.HCM chủ động rất lớn và chuẩn bị từ sớm.

Quá trình đó bắt đầu từ thời điểm tổng kết Nghị quyết 31-NQ/TW để có nghị quyết kế thừa 09-NQ/TW xác lập mô hình phát triển mới cho TP.HCM.

Song song quá trình đó, với sự ủng hộ từ Trung ương, yêu cầu xây dựng Quy hoạch tổng thể và Luật Phát triển đô thị cũng được TP.HCM khẩn trương, tích cực triển khai. Và trong thời gian rất ngắn hoàn thiện và được thông qua Luật Phát triển đô thị và phê duyệt quy hoạch tổng thể. Kết quả đó cho thấy sự nỗ lực và chủ động rất lớn của TP.HCM nói riêng.

Gần nhất, chúng ta đã chứng kiến HĐND TP.HCM liên tục tổ chức các kỳ họp để thông qua hàng loạt nghị quyết triển khai các cơ chế, chính sách từ Luật Phát triển đô thị để giúp TP.HCM hiện thực hóa các định hướng phát triển đã hoạch định tại quy hoạch tổng thể.

Cụ thể đó là các nghị quyết về chính sách trên nhiều lĩnh vực phát triển như: chính sách về bộ máy, nguồn nhân lực chất lượng cao; chính sách khu công nghệ cao; khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp; phát triển kinh tế biển; trung tâm tài chính quốc tế; phát hành trái phiếu; chính sách vốn cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; hoạt động khởi nghiệp; phát triển không gian ngầm, TOD; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Đó là các động thái cho thấy toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lãnh đạo TP.HCM rất sẵn sàng và nỗ lực, chủ động bắt tay vào làm ngay, làm từ sớm để hiện thực hóa định hướng phát triển.

* Nhắc đến Luật Phát triển đô thị, theo ông, luật này sẽ có vai trò thế nào để TP.HCM hiện thực hóa định hướng phát triển từ quy hoạch tổng thể?

- Như đã phân tích, Luật Phát triển đô thị được xây dựng và có hiệu lực song song với quy hoạch tổng thể. Luật Phát triển đô thị đã tháo gỡ các điểm nghẽn và tạo nền tảng thể chế, hành lang pháp lý để giúp cho TP.HCM chủ động hiện thực hóa cấu trúc phát triển đã hoạch định.

Hai công cụ này có mối quan hệ chặt chẽ, song hành cho sự chất lượng phát triển của TP.HCM. Có thể ví Quy hoạch tổng thể như đường đi, còn Luật Phát triển đô thị như phương tiện với động cơ mạnh giúp TP.HCM đi nhanh, bứt tốc trong kỷ nguyên mới.



PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - Ảnh: ÁI NHÂN PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam: "Đôi cánh" cho TP.HCM bay lên trong kỷ nguyên phát triển TP.HCM hiện đang có 2 công cụ vô cùng quan trọng là Quy hoạch tổng thể và Luật Phát triển đô thị. Có thể ví đây là đôi cánh cho TP.HCM bay lên trong kỷ nguyên phát triển mới. Trong đó Quy hoạch tổng thể định hình chân dung, mở không gian phát triển cho thành phố. Và để hiện thực hóa quy hoạch đó thì cần thể chế. Luật Phát triển đô thị đã tháo điểm nghẽn, tạo nền tảng thể chế mới cho TP.HCM. Mối quan hệ giữa quy hoạch tổng thể và Luật Phát triển đô thị rất chặt chẽ. Luật Phát triển đô thị giúp TP.HCM có đủ lực, đủ quyền, đủ tự tin, chủ động, sáng tạo để xác lập chân dung phát triển của mình. TP.HCM hiện đã hội tụ chín muồi điều kiện phát triển bứt phá khi có đủ "đôi cánh" như thế. Vấn đề đặt ra là TP.HCM tận dụng, tạo cho mình được những năng lực để phát huy được sự giải phóng thể chế. Và TP.HCM cần làm ngay, làm nhanh, đạt được mục tiêu phát triển như quy hoạch tổng thể đặt ra, đúng kỳ vọng của cả nước và nhân dân TP.HCM nói riêng.