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Công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm

tác giả
CHÂU TUẤN
và 1 tác giả khác
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TP.HCM công bố quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, định hướng phát triển thành phố theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa tâm với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh và 5 hệ liên kết chiến lược.

Công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm - Ảnh 3.

Một số nội dung theo Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm - Đồ họa: NGỌC THÀNH - Dữ liệu: KỲ PHONG

Theo quyết định 7308 ngày 31-10 của UBND TP.HCM về phê duyệt quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, phạm vi lập quy hoạch tổng thể là toàn bộ ranh giới hành chính TP.HCM, diện tích khoảng 6.772,59km², gồm 168 đơn vị hành chính. Thời kỳ quy hoạch từ năm 2025 đến năm 2050, với tầm nhìn định hướng chiến lược dài hạn 100 năm.

Mô hình siêu đô thị đa cực, đa tâm

Công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm - Ảnh 1.

TP.HCM vừa công bố quy hoạch đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Quy hoạch xác định chuyển mô hình tăng trưởng từ chủ yếu dựa vào vốn, đất đai và lao động sang dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dịch vụ giá trị cao. Giai đoạn 2026 - 2030 tập trung vào 4 trụ cột gồm công nghệ đột phá, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược và dịch vụ đô thị.

5 cực động lực gồm cực lõi trung tâm tài chính dịch vụ quốc tế; cực đổi mới sáng tạo phía Đông; cực công nghiệp - logistics phía Bắc; cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam; cực đô thị, giáo dục, y tế phía Tây.

Cực lõi trung tâm tài chính dịch vụ quốc tế bao gồm không gian trung tâm đô thị lịch sử, Sài Gòn, Chợ Lớn, Thủ Thiêm và khu vực hai bên sông Sài Gòn. Cực đổi mới sáng tạo phía Đông gồm Thủ Đức, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, kết nối sân bay Long Thành, tập trung công nghiệp công nghệ cao, AI, bán dẫn và nghiên cứu - phát triển.

Cực công nghiệp - logistics phía Bắc tập trung tại Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bàu Bàng và các khu vực liên quan. Cực phía Nam từ Châu Đức, Phú Mỹ đến Long Sơn, Bà Rịa và khu cảng biển Cần Giờ, phát triển cảng biển quốc tế, thương mại tự do, logistics và năng lượng. Cực phía Tây phát triển các khu đô thị gắn với giáo dục, đào tạo và y tế chuyên sâu.

5 trung tâm vệ tinh gồm Côn Đảo, Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên. Các trung tâm này bổ trợ cho các cực động lực.

Công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm - Ảnh 2.

Phát triển giao thông công cộng sức chở lớn được xác định là xương sống trong quy hoạch TP.HCM, gắn với định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD - Ảnh: CHÂU TUẤN

Hạ tầng giao thông lấy giao thông công cộng làm xương sống

Quy hoạch tổ chức 5 hệ liên kết chiến lược gồm các hành lang giao thông, mạng lưới hạ tầng đô thị và hệ thống sinh thái liên vùng. Trong đó có hệ liên kết Bắc - Nam, kết nối các cửa ngõ phía Bắc và Tây Bắc với khu vực trung tâm, phía Đông, Long Thành, Phú Mỹ và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch định hướng hệ thống đồng bộ, hiện đại, liên thông toàn vùng theo hướng hạ tầng xanh kết hợp hạ tầng thông minh. Các công trình đầu mối chiến lược, liên vùng được ưu tiên.

Hệ thống giao thông được phát triển theo hướng đa phương thức, kết nối đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không với các đầu mối logistics. Quy hoạch xác định giao thông công cộng sức chở lớn là xương sống, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Không gian đô thị định hướng phát triển đa tầng, kết hợp không gian ngầm, mặt đất và tầm cao. Không gian tầm thấp dưới 3.000m phục vụ hoạt động của UAV, drone cho logistics, vận chuyển, quản lý đô thị, khoa học và công nghệ. 

Còn không gian trên 3.000m được quản lý theo quy định về hàng không dân dụng, quốc phòng và an ninh.

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 TP.HCM là đô thị loại đặc biệt, đến năm 2050 tiếp tục là đô thị loại đặc biệt, đô thị trung tâm tổng hợp quốc gia và cực tăng trưởng kinh tế - xã hội quan trọng của cả nước, với hệ thống đô thị và nông thôn phát triển theo hướng xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu...

Giao thông công cộng tăng dần

Quy hoạch đặt mục tiêu nâng tỉ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng trong tổng nhu cầu đi lại lên khoảng 35 - 50% vào năm 2030, 50 - 60% vào năm 2035 và khoảng 65% vào giai đoạn 2045 - 2050.

Định hướng này gắn với việc phát triển hệ thống giao thông công cộng, TOD. Đồng thời tăng kết nối giữa các loại hình đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không.

Công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm - Ảnh 4.TP.HCM công bố quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm ngày 16-11

TP.HCM dự kiến tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm vào ngày 16-11, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, nhà đầu tư chiến lược và các hiệp hội doanh nghiệp.

CHÂU TUẤN - ĐỨC PHÚ
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    Chủ đề: Quy hoạch tổng thể TP.HCM cụm cảng Cái Mép quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh sông Sài Gòn TP.HCM

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