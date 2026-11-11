TP.HCM công bố quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm ngày 16-11

UBND TP.HCM vừa ban hành công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo kế hoạch công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm vừa được UBND TP.HCM ban hành, hội nghị công bố quy hoạch dự kiến diễn ra ngày 16-11, tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall, phường An Khánh.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm đã được UBND TP.HCM phê duyệt tại quyết định 7308 ngày 31-10-2026, sau khi HĐND TP.HCM thông qua tại kỳ họp ngày 30-10.

Tại hội nghị, TP.HCM sẽ công bố quyết định phê duyệt quy hoạch, giới thiệu những nội dung chính gồm quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, mô hình không gian phát triển, các đột phá chiến lược và nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

Các hồ sơ quy hoạch được phép công bố cũng sẽ được công khai, gồm thuyết minh, quy định quản lý, bản đồ, bản vẽ, sơ đồ cùng các tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan. TP.HCM sẽ thống nhất một địa chỉ truy cập để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tra cứu bộ hồ sơ, bản đồ và dữ liệu quy hoạch chính thức.

Theo kế hoạch, hội nghị còn có phần trao đổi của đại diện các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp và khách mời.

Sau hội nghị, TP.HCM tiếp tục công khai thông tin quy hoạch trên các kênh thông tin điện tử. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm duy trì nguồn dữ liệu quy hoạch chính thức.

Các xã, phường, đặc khu đăng tải thông tin và dẫn tới nguồn hồ sơ chính thức để người dân, doanh nghiệp thuận tiện tra cứu.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm được lập trên toàn bộ địa giới TP.HCM với diện tích khoảng 6.772,59km², gồm 168 đơn vị hành chính. Đến năm 2050, dân số TP.HCM dự báo hơn 27 triệu người.

Trong tầm nhìn dài hạn, TP.HCM hướng tới trở thành "Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới", hướng tới trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại.

Không gian phát triển được tổ chức theo 5 cực động lực, gồm cực lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm, cực đổi mới sáng tạo phía Đông, cực công nghiệp - logistics phía Bắc, cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam và cực đô thị - giáo dục - y tế phía Tây.

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