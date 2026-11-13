Phó thủ tướng: Chuyển đổi số phải tạo lợi ích để người dân chủ động tham gia

Phó thủ tướng tham quan không gian triển lãm tại chương trình - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 13-11, Bộ Công an tổ chức lễ tổng kết, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Việt Nam số - Kết nối tương lai".

Tại buổi lễ, Bộ Công an vinh danh 6 cá nhân tiêu biểu chủ động sử dụng các dịch vụ, tiện ích số và 8 tập thể có đóng góp tích cực trong xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

634 thủ tục hành chính được cắt giảm thành phần hồ sơ nhờ liên thông dữ liệu

Tại chương trình, Bộ Công an cũng công bố Hệ thống đấu giá trực tuyến, góp phần đổi mới phương thức tổ chức đấu giá tài sản, mở rộng cơ hội tiếp cận và tham gia đấu giá trên phạm vi toàn quốc, không phụ thuộc khoảng cách địa lý.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương sự tích cực triển khai của các bộ, ngành, địa phương, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ tại các trung tâm Phục vụ hành chính công, các tổ công nghệ số cộng đồng...

Đánh giá kết quả triển khai, Phó thủ tướng ghi nhận 34 địa phương đã rà soát, triển khai các cơ chế khuyến khích miễn, giảm phí, lệ phí, qua đó người dân chủ động cung cấp 22 loại giấy tờ, thông tin của mình cho cơ quan Nhà nước.

Các bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông dữ liệu, cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 634 thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Có 34 địa phương huy động ít nhất 1 cán bộ và 3 đại sứ số hỗ trợ trực tiếp tại các trung tâm Phục vụ hành chính công và khu vực miền núi, quan tâm giúp đỡ người yếu thế, người gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ số.

Các cá nhân, tập thể tiêu biểu được vinh danh - Ảnh: DANH TRỌNG

Đáng chú ý, 164/209 điểm lõm sóng trên toàn quốc đã được xử lý, khắc phục, góp phần mở rộng vùng phủ sóng và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ viễn thông của người dân.

Đối với Hệ thống đấu giá tài sản công do Bộ Công an triển khai, Phó thủ tướng đánh giá việc đưa hệ thống vào hoạt động chính thức đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia đấu giá trực tuyến...

Theo Phó thủ tướng, những kết quả đạt được cần tiếp tục được phát huy, duy trì thường xuyên và nhân rộng trong thời gian tới.

Phó thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Mức độ sử dụng dịch vụ số giữa các nhóm dân cư, các địa bàn chưa đồng đều.

Mặc dù số người thường xuyên sử dụng VNeID ngày càng tăng, tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến mới đạt 59,78%.

Tình trạng lừa đảo, giả mạo trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số còn chưa đồng đều…

Nhà nước đã có thông tin, không yêu cầu người dân kê khai lại

Về nhiệm vụ trọng tâm, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị khuyến khích, tạo điều kiện để người dân chủ động, tự giác tham gia môi trường số, qua đó trực tiếp thụ hưởng những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại.

Tiếp tục rà soát, mở rộng các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí và các ưu đãi nhằm khuyến khích người dân tham gia môi trường số.

Phó thủ tướng nhấn mạnh phải chuyển mạnh từ tư duy "vận động người dân sử dụng" sang "tạo ra lợi ích để người dân chủ động tham gia và hình thành thói quen số".

Xây dựng, hoàn thiện và khai thác dữ liệu thực chất, hiệu quả, lấy phục vụ người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu.

Phó thủ tướng yêu cầu bảo đảm thực hiện nhất quán nguyên tắc: "Nhà nước đã có thông tin thì không yêu cầu người dân kê khai, cung cấp lại thông tin".

Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển VNeID và các nền tảng số trở thành điểm truy cập thuận tiện, tin cậy, thống nhất cho người dân.

Bảo đảm an ninh, an toàn và xây dựng văn hóa số. Tăng cường xác thực tài khoản giao dịch, triển khai các giải pháp định danh, xác thực trên không gian mạng; chủ động cảnh báo sớm các nguy cơ, rủi ro, phòng, chống lừa đảo trên môi trường số.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó thủ tướng đề nghị tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, đưa những công nghệ, sản phẩm và dịch vụ tốt nhất vào phục vụ người dân. Chú trọng thiết kế sản phẩm dễ sử dụng, dễ tiếp cận, an toàn, phù hợp với mọi nhóm đối tượng.