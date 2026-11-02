Đồng Tháp đề xuất rót 4.260 tỉ đồng làm đô thị thông minh, chuyển đổi số

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho rằng khoa học, công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ngày 2-11, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp về chương trình phối hợp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Dành 4.260 tỉ đồng cho chuyển đổi số

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số và nâng cao vị thế trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Nhàn, Đồng Tháp có nhiều tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại và xuất khẩu.

Tuy nhiên, để chuyển hóa lợi thế thành năng suất, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh, tỉnh cần đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò quan trọng.

Lãnh đạo tỉnh xác định 4 nội dung hợp tác trọng tâm với Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó, tỉnh mong muốn phát triển mô hình quản trị dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng công nghệ để nâng cao giá trị các ngành hàng chủ lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ có tác động lan tỏa.

Về nông nghiệp, Đồng Tháp tập trung vào 4 ngành hàng có lợi thế gồm lúa gạo, cá tra, xoài và sầu riêng. Tỉnh ưu tiên ứng dụng công nghệ trong chọn tạo giống, sản xuất thông minh, quản trị vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo quản và chế biến sâu; đồng thời tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để phát triển kinh tế tuần hoàn.

Đáng chú ý, tỉnh đã đăng ký 9 dự án với tổng nhu cầu vốn 4.260 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2026-2030, tập trung vào chuyển đổi số và đô thị thông minh. Đồng Tháp đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ rà soát, lựa chọn dự án thực sự cần thiết, có hiệu quả và đủ điều kiện để tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn lực.

Khoa học, công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân ghi nhận những kết quả Đồng Tháp đạt được trong gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 57, nhất là ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế, trong đó có tiến độ giải ngân. Ông đề nghị địa phương chủ động làm việc trực tiếp với các cục, vụ thuộc bộ để tháo gỡ khó khăn, xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện cụ thể, bảo đảm sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả, không chạy theo thành tích.

Theo Bộ trưởng, muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Đồng Tháp và các địa phương trong vùng phải khẩn trương đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào toàn bộ quy trình sản xuất. Với ngành thủy sản, cần ứng dụng công nghệ từ khâu giống, thức ăn, thuốc, vắc xin, quy trình nuôi đến chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm.

Tỉnh Đồng Tháp đăng ký 9 dự án chuyển đổi số, đô thị thông minh với tổng nhu cầu vốn 4.260 tỉ đồng giai đoạn 2026-2030 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Đặc biệt, ông Quân nhấn mạnh khoa học, công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, bởi đây là lực lượng đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng đề nghị hình thành nhóm công tác, mời các doanh nghiệp lớn như Vĩnh Hoàn cùng viện nghiên cứu, trường đại học ngồi lại để xác định những bài toán cụ thể của ngành cá tra, lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên thay vì triển khai dàn trải.