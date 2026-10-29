Hưng Long đưa trạm tiện ích số tích hợp AI phục vụ người dân 24/7

Lãnh đạo xã Hưng Long và các đại biểu dự lễ ra mắt mô hình "Trạm tiện ích số 24/7" - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 29-10, xã Hưng Long tổ chức lễ ra mắt mô hình "Trạm tiện ích số 24/7" tại trụ sở UBND xã, nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn, không phụ thuộc vào khung giờ hành chính.

Trạm được trang bị hai màn hình cảm ứng lớn tích hợp trợ lý công dân số AI, hỗ trợ tra cứu thông tin, hướng dẫn quy trình và thực hiện thủ tục hành chính. Đáng chú ý, công nghệ nhận diện giọng nói cho phép người dân cung cấp thông tin bằng lời nói để hệ thống hỗ trợ điền biểu mẫu tự động, thay vì phải viết tay.

Bên cạnh đó, trạm có hệ thống in ấn, quét và số hóa hồ sơ, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến cùng tủ khóa lưu trữ hồ sơ an toàn. Các tiện ích được bố trí tập trung, giúp người dân thực hiện nhiều thao tác ngay tại trạm, kể cả ngoài giờ hành chính.

Ông Thái Quốc Cường - Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Long - cho biết Trạm tiện ích số 24/7 là một trong những giải pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện để người dân chủ động thực hiện thủ tục hành chính.

Trung tâm sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng trạm, ứng dụng VNeID và dịch vụ công trực tuyến, đồng thời kịp thời hỗ trợ những khó khăn phát sinh.

Trong giai đoạn đầu đưa Trạm tiện ích số 24/7 vào hoạt động, xã sẽ bố trí tình nguyện viên hướng dẫn người dân thao tác, làm quen với công nghệ và cách sử dụng các tiện ích.

Ông Hà Tấn Lộc - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Long - cho biết thời gian qua, địa phương quan tâm triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính, đồng thời thành lập các đội hình tình nguyện hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số.

Ông Hà Tấn Lộc cho biết thêm, trong định hướng dự kiến chuyển xã Hưng Long thành phường, việc ứng dụng công nghệ, tiện ích số và chuyển đổi số đòi hỏi ngày càng cao hơn. Trước khối lượng công việc được phân công, phân cấp ngày càng nhiều, mỗi cán bộ, công chức phải không ngừng học tập, nghiên cứu và tự tạo các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công việc, nhằm nâng cao hiệu suất, hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn.

Trước đó, ngày 5-10, UBND xã Hưng Long đã ra mắt "Không gian Chuyển đổi số" tại trụ sở UBND xã và thành lập đội hình "Chiến sĩ số" gồm lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ. Các mô hình này hướng đến mục tiêu đưa tiện ích số đến gần người dân, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công và cải thiện chất lượng phục vụ.

Lãnh đạo xã Hưng Long và đại biểu tham quan Trạm tiện ích số 24/7 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Trạm tiện ích số 24/7 được đặt trước trụ sở UBND xã Hưng Long - Ảnh: NGỌC KHẢI

Không gian Chuyển đổi số tại trụ sở UBND xã Hưng Long, ra mắt vào ngày 5-10. Khu vực này hỗ trợ người dân các nhóm tiện ích phục vụ nhu cầu tra cứu, số hóa hồ sơ, thực hiện thủ tục - Ảnh: NGỌC KHẢI