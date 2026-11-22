TP.HCM chuẩn bị sẵn các điều kiện để áp dụng ngay 40-50 nghị quyết mới trong tháng 12. Trong ảnh là công trình nút giao Mỹ Thủy, khu phía Đông TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu tập trung triển khai các nghị quyết, chính sách cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị đã được HĐND TP.HCM thông qua.

Đồng thời, các sở, ngành phải chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để áp dụng ngay những chính sách mới dự kiến được HĐND TP.HCM thông qua trong tháng 12, với khoảng 40-50 nghị quyết, tận dụng tối đa lợi thế từ các chính sách mới, không để lỡ cơ hội cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Về cải cách thủ tục hành chính, thành phố đặt mục tiêu năm 2027 có sự đổi mới mạnh mẽ, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết và tăng cường sử dụng cơ sở dữ liệu.

Các sở, ngành được yêu cầu rà soát những nội dung có thể cắt giảm ngay. Việc cải cách không chỉ giảm số lượng thủ tục mà còn phải rút ngắn thời gian giải quyết, đổi cách phối hợp giữa các cơ quan để xử lý công việc nhanh nhất.

Đối với các dự án trọng điểm hoặc dự án được cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng cơ chế đặc thù, thành phố yêu cầu quy trình xử lý công việc tương xứng để giải quyết nhanh hồ sơ, đẩy tiến độ dự án.

Các sở, ngành và Ban Quản lý dự án phải chủ động hướng dẫn nghiệp vụ rõ ràng, cụ thể cho các xã, phường, đặc khu, bảo đảm công việc được giải quyết dứt điểm, không để chậm trễ kéo dài.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu các Phó Chủ tịch theo lĩnh vực phụ trách, Ban Quản lý các dự án, các sở có dự án và UBND xã, phường, đặc khu tập trung giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm 2026. Giá trị thanh toán theo khối lượng thực tế hoàn thành phải từ 70% trở lên, giá trị tạm ứng tối đa 30%.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu giao ban hằng tuần để xử lý các vướng mắc, giải quyết dứt điểm các dự án còn tồn đọng.