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TP.HCM thúc tiến độ dự án bãi xe ngầm công viên Lê Văn Tám

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết thủ tục, xây dựng cơ sở pháp lý, chính sách phát triển không gian ngầm. Đồng thời đẩy nhanh dự án công viên - trung tâm thương mại - bãi đỗ xe ngầm Lê Văn Tám.

TP.HCM thúc tiến độ dự án bãi xe ngầm công viên Lê Văn Tám - Ảnh 1.

Nhu cầu về bãi đậu xe của người dân ở trung tâm TP.HCM lâu nay rất lớn. Trong ảnh là khu vực công viên Lê Văn Tám, phía đường Hai Bà Trưng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, việc xây dựng cơ sở pháp lý, chính sách phát triển không gian ngầm là nhiệm vụ ưu tiên, cấp thiết. Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương được yêu cầu xử lý công việc dứt điểm, không đùn đẩy, né tránh hoặc kéo dài thời gian giải quyết thủ tục.

Với dự án công viên - trung tâm thương mại - bãi đỗ xe ngầm Lê Văn Tám, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện báo cáo thuyết minh.

Báo cáo phải phân định rõ công năng giữa diện tích dịch vụ hỗ trợ trông giữ xe và diện tích thương mại, dịch vụ khác. Trên cơ sở đó, xác định cụ thể các ưu đãi về tiền thuê đất, tiền sử dụng không gian ngầm theo thẩm quyền.

Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng BOT của dự án cũ tại công viên Lê Văn Tám. Việc này là cơ sở pháp lý để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án mới.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao phối hợp Sở Ngoại vụ và UBND phường Tân Định làm việc với nhà đầu tư, bổ sung nội dung "khu vực hữu nghị quốc tế" vào nhiệm vụ thiết kế kiến trúc, cảnh quan công viên trên mặt đất.

Đồng thời, tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, cảnh quan và hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch phân khu, hoàn thành trong tháng 11-2026.

UBND phường Tân Định phối hợp các đơn vị liên quan làm thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 và quy hoạch không gian ngầm khu vực công viên Lê Văn Tám, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định.

Việc điều chỉnh phải giữ nguyên chức năng công viên cây xanh và không gian công cộng trên mặt đất. TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành điều chỉnh quy hoạch, thi tuyển kiến trúc trong tháng 11-2026 và phê duyệt dự án trong tháng 12-2026 để đủ điều kiện khởi công.

Hoàn thiện chính sách ưu đãi cho không gian ngầm

Bên cạnh dự án tại công viên Lê Văn Tám, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu dự thảo nghị quyết của HĐND TP.HCM quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ theo Luật Phát triển đô thị.

Dự thảo nghị quyết được yêu cầu hoàn thành trong tháng 11-2026. Sở Tài chính cũng được giao khẩn trương phối hợp nghiên cứu, tham mưu ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với toàn bộ các đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 39 Luật Phát triển đô thị.

TP.HCM thúc tiến độ dự án bãi xe ngầm công viên Lê Văn Tám - Ảnh 2.Xây công trình ngầm sâu đến 15m ở TP.HCM được miễn tiền sử dụng

TP.HCM triển khai chính sách quản lý, khai thác không gian ngầm theo Luật Phát triển đô thị, trong đó quy định mức độ sâu được miễn tiền sử dụng, các trường hợp miễn giảm và ưu đãi đầu tư bãi đỗ xe ngầm.

 

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    Chủ đề: TP. HCM công viên Lê Văn Tám không gian ngầm đường Hai Bà Trưng Luật phát triển đô thị

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